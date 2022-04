Política “Quem tirou teu emprego não fui eu”, diz Bolsonaro a eleitor

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Bolsonaro volta a acusar governadores por desemprego. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Ao comer pastel em uma rua de Brasília no sábado, o presidente Jair Bolsonaro recebeu pedido de emprego de um apoiador e voltou a culpar governadores pela falta de postos de trabalho. Não é a primeira vez que o mandatário dá declarações desse tipo, numa crítica às restrições provocadas pela covid-19, sobretudo o período de restrição das atividades no primeiro pico da pandemia, em 2020.

“Quem tirou teu emprego não foi eu. Eu não fechei nada, eu não fechei nem um botequim. Quem fechou foi o governador”, disse Bolsonaro.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, mostram que a taxa de desemprego caiu para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, menor nível para o período desde 2016. Ao todo, 12 milhões de brasileiros buscam um posto de trabalho. A renda média, por sua vez, despencou 8,8%: a média de ganhos foi R$ 2.511 no mês passado — a menor desde o início da série histórica de 2012. Os números foram divulgados na última semana.

Ainda durante o momento em que o presidente comia pastel, um outro apoiador pediu a opinião do presidente sobre Sérgio Moro, seu ex-ministro que, nesta semana, anunciou a anunciou a desistência da pré-campanha presidencial, trocou de partido, voltou atrás na sexta-feira e retomou o interesse eleitoral. Bolsonaro evitou responder ao pedido: “Quero falar de motocicleta”.

O passeio pela capital federal veio após o presidente sair do Palácio do Planalto na manhã de sábado, despistando jornalistas. Passou por uma borracharia em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, e por um circo na Candagolândia, a 18,1 quilômetros do centro de Brasília. Além disso, a agenda incluiu a ida à posse do arcebispo militar do Brasil Dom Marcony Vinícius Ferreira, na Catedral Rainha da Paz.

Disputa ao Senado

Preterido pelo presidente Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição, o vice-presidente Hamilton Mourão passa por uma situação inédita nos últimos 20 anos: é o primeiro vice a concorrer a outro cargo desde Marco Maciel, que disputou o Senado em 2002, no fim do governo Fernando Henrique Cardoso. Mourão, que também escolheu disputar o Senado, afirmou que precisa ir “muito além” do bolsonarismo para vencer a disputa no Rio Grande do Sul, que, reconhece, será acirrada.

Marcado por muitas vezes desagradar Bolsonaro por opiniões conflitantes, ele diz que daria um único conselho ao ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, que Mourão diz não ter dúvida de que será o escolhido para vice na chapa de reeleição: “Seja você mesmo”.

Com seu estilo, classificado por muitos como “autêntico”, Mourão espera equilibrar tanto os votos de eleitores que não apoiam Bolsonaro como de eleitores do presidente, incluindo os que o veem como “general melancia” (termo usado contra militares que seriam “verde por fora, mas vermelho por dentro”).

“Existe aquele grupo de apoiadores mais radicais do presidente, que muitas vezes olham para mim como se eu fosse o general melancia. Pô, o cara não me conhece, né? Então é aquela história, na minha avaliação hoje eu tenho que fazer dois milhões e meio de votos no Rio Grande do Sul para ganhar essa eleição. Então eu considero que tem um grupo nosso ali de apoiadores do presidente, que é um pacote grande. E eu tenho que buscar aqueles outros eleitores que não são desse pacote mas entendem a linguagem que eu estou procurando trazer”, avaliou Mourão, em entrevista concedida durante a semana em seu gabinete.

