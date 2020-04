Grêmio “Quero continuar trabalhando para que eu consiga mais vitórias e títulos”, diz Maicon sobre completar 15 anos da conquista do seu 1° título

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O meio-campista Maicon completa 15 anos da conquista do seu primeiro título como jogador profissional. No dia 03 de abril de 2005, no Rio de Janeiro, o Fluminense disputava a final da Taça Rio. Maicon, com apenas 18 anos, fazia parte do grupo de jogadores do Flu. O clássico Fla-Flu aconteceu no estádio do Maracanã para mais de 70 mil pessoas terminando com vitória do tricolor das laranjeiras por goleada de 4 a 1, com gols de Tuta, Leandro, Alex Terra e Preto Casagrande. Zinho descontou para o Flamengo.

Maicon participou de toda a campanha do time treinado por Abel Braga até a conquista do Campeonato Carioca daquele ano. “Aquele foi um título especial pela vitória no clássico e por ser o primeiro da minha carreira. Tínhamos um elenco muito qualificado, bem treinado e merecíamos demais aquela conquista. Depois conquistamos o Carioca vencendo o Volta Redonda e fui titular na primeira partida da decisão. Reviver isso hoje é especial, pois foi lá que começou essa minha trajetória e com muitos títulos até aqui. Quero continuar trabalhando para que eu consiga mais vitórias e títulos,” afirma o camisa 8 do Grêmio.

Aos 34 anos, Maicon já atuou em 202 partidas pelo Grêmio, marcando 11 gols. Com a camisa tricolor, obteve 111 vitórias, 52 empates e 35 derrotas, conquistando os maiores títulos de sua carreira: a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018, os Gauchões de 2018 e 2019 e a Recopa Gaúcha de 2019.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio