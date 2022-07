Porto Alegre Quinze linhas de ônibus de Porto Alegre terão terminais alterados a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O local será bloqueado para continuação de obras do Quadrilátero Central Foto: Eduardo Beleske/PMPA O local será bloqueado para continuação de obras do Quadrilátero Central. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que 15 linhas de transporte coletivo – que partiam da Praça Parobé – terão os terminais alterados, a partir de segunda-feira (11), no Centro Histórico. O local será bloqueado para continuação de obras do Quadrilátero Central.

Trânsito

A rua General Vitorino tem trecho bloqueado também a partir da próxima segunda-feira para obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos. A Gen. Vitorino fica totalmente bloqueada entre a Vigário José Inácio e Dr. Flores. Já para as obras do quadrilátero, será proibida a circulação de veículos no trecho entre a Praça Parobé e rua Vigário José Inácio.

Confira as linhas de ônibus que terão alterações:

Praça Revolução Farroupilha (Estação Mercado do Trensurb, lateral entre Mauá e Julio de Castilhos)

5203

621

627

Júlio de Castilhos entre a Vigário José Inácio e Praça Rui Barbosa

280(1.) (.2)

Sd72

Sd73

Júlio de Castilhos entre a Praça 15 de novembro e Vigário José Inácio

470

491

496(.)

492 (.1)(.2)

Borges de Medeiros

476

Mercado Público

494 (.2.3.4)

495(1.)(.2)

490.6

R41

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre