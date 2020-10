Agro Raça Simental-Fleckvieh foi um dos diferenciais da Expointer Digital 2020

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Na foto, o touro Grande Campeão da raça Simental-Fleckvieh da Expointer Digital 2020. (Foto: Divulgação)

A raça Simental-Fleckvieh possui como diferencial a sua dupla aptidão, ou seja, é para produzir carne e leite de alta qualidade. Além da sua precocidade produtiva e reprodutiva. São animais precoces, no qual os machos já produzem sêmen aos 16 meses de idade e as fêmeas já demonstram o cio aos 12 meses de idade, podendo ser inseminadas aos 14 -15 meses de idade, quando atingem peso e estrutura ideais. Por estas características é a raça bovina indicada para a pequena e média propriedade rural, onde o produtor consegue, num mesmo animal, ter mais produtividade, com carne e leite, de forma mais econômica e racional.

Também, consiste numa raça nacional, sendo criada em diversos estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Estados do Nordeste até no Amazonas. Isto por sua rusticidade ligada à sua variabilidade genética evidenciada pelas suas muitas linhagens.

A habilidade materna, da Simental-Fleckvieh, desmama terneiros mais pesados o que é fundamental na receita do pecuarista no momento de comercializar sua produção. O temperamento dócil é outro fator que a raça transmite nos seus cruzamentos.

Presença na Expointer Digital 2020

Na Expointer Digital 2020, 20 animais da raça Simental-Fleckvieh participaram da feira. A Associação de Criadores promoveu uma apresentação, em forma de julgamento de classificação, para promover as características morfológicas e de produção dos animais.

A exibição foi ministrada pelo Dr. Marcelo Trigo de Moura, técnico e jurado cadastrado da Associação Brasileira de Criadores. Também, contou com a participação dos alunos da faculdade de veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que receberam uma aula sobre a raça e sobre o manejo de desfile dos animais nas pistas de julgamentos nas exposições agropecuárias.

