Rafa Brites se autoisola após ter febre: "Estou fazendo a minha parte"

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

Rafa Brites usou seu Instagram para explicar o motivo de estar isolada de sua família neste período de quarentena causado pelo novo coronavírus. Ela gravou vários Stories para contar sobre os sintomas quem tem sentido nos últimos dias.

“Gente, eu tive febre, foi mais um calafrio. No meio da noite, eu fico com muito frio. Eu dormi com blusa de moletom, calça de moletom, com duas cobertas e passando muito frio. E depois tendo muito calor. Eu tive isso dois dias e, hoje, terceiro dia, ainda estou me sentindo assim”, disse a apresentadora.

