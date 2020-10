Mundo Rastreamento obrigatório para conter o coronavírus causa indignação em Portugal

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Governo quer que toda a população faça download do aplicativo 'StayAway Covid'. (Foto: Reprodução)

Ao tentar tornar obrigatório o download de um aplicativo de rastreamento para conter a epidemia de covid-19, uma medida inédita na Europa, o governo português provocou protestos e ignorou as recomendações de Bruxelas.

“Odeio ser autoritário, mas temos que controlar essa pandemia”, defendeu-se o chefe do governo, Antonio Costa.

O socialista surpreendeu ao anunciar um dia antes que pediria ao parlamento para legislar “com urgência” para tornar obrigatório o aplicativo de rastreamento lançado no início de setembro.

O aplicativo, chamado StayAway Covid, ajuda a evitar pessoas que tiveram contato recente com algum infectado por coronavírus.

Até o momento, já foi baixado por cerca de 1,7 milhão dos 10 milhões de habitantes de Portugal, o que é insuficiente para ser eficaz, segundo o governo. O texto deve ser votado na próxima sexta-feira (23), pelos deputados e pelo executivo de Costa, minoria na assembleia.

Para a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), a obrigatoriedade do pedido levanta diversos problemas éticos e de privacidade, explicou à Agência France Press a sua porta-voz, Clara Guerra.

Portugal enfrenta atualmente uma multiplicação do número de casos diários da covid-19, que nesta sexta-feira (16), atingiu um novo recorde com 2.608 novas contaminações em 24 horas.

Calamidade

O governo de Portugal decretou, na última quarta (14) estado de calamidade por causa do aumento dos casos de covid-19. As autoridades também anunciaram que vão enviar um projeto de lei ao Parlamento que obriga o uso de máscara em vias públicas.

Pelas novas regras, celebrações como casamentos e batismos poderão ter a participação de, no máximo, 50 pessoas, que deverão respeitar as diretrizes de distanciamento social. Em entrevista na semana passada, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que esse tipo de evento é responsável por quase 70% dos casos reportados no país nos últimos dias.

Ainda conforme o governo, não serão permitidas reuniões de outros tipos com mais de 5 pessoas – o limite anterior era 10. Festas universitárias como calouradas, chopadas e trotes estão vetadas.

“Podemos qualificar a evolução da pandemia no nosso país como grave”, disse o primeiro-ministro. “Portugal não é exceção”, afirmou, ao falar do agravamento da pandemia em toda Europa.

Costa disse também que a polícia e autoridades sanitárias irão intensificar fiscalizações em espaços públicos, empresas e restaurantes. Quem descumprir as novas regras poderá receber multas de até € 10 mil (cerca de R$ 65,5 mil).

A maioria dos países da União Europeia está endurecendo as restrições sociais diante da segunda onda da pandemia, que forçou a França a decretar um toque de recolher em várias cidades do país, incluindo Paris, enquanto um sistema foi ativado de aviso prévio na Alemanha.

