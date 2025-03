Porto Alegre Reajustes nas passagens de ônibus e nas corridas de táxi entram em vigor nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

A passagem de ônibus passa a custar R$ 5 Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

Os reajustes nas passagens de ônibus e nas corridas de táxi entram em vigor nesta segunda-feira (31) em Porto Alegre. Os aumentos foram fixados por meio dos decretos 23.209/25 e 23.210/25, publicados no Diário Oficial do Município na sexta-feira (28).

Após quase quatro anos com a manutenção da tarifa de ônibus em R$ 4,80, a passagem passa para R$ 5, o que representa um reajuste de 4%. Segundo a prefeitura, a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulada desde julho de 2021 soma 24,87%.

O Executivo municipal afirmou que o aumento da tarifa visa “manter o equilíbrio financeiro e operacional do sistema de transporte coletivo com um valor que caiba no bolso do trabalhador”.

Táxi

Atendendo a pedidos dos sindicatos e associações que representam os taxistas, o transporte de passageiros por táxi aumenta 10,96% a partir desta segunda. Com isso, a bandeirada passa de R$ 6,26 para R$ 6,95.

Fica estipulado ainda o quilômetro rodado, aplicável das 6h01min até as 19h59min, de R$ 3,47, e das 20h até as 6h, de R$ 4,51 – mesmo valor dos sábados a partir das 15h e durante o dia inteiro nos domingos e feriados.

2025-03-29