Porto Alegre Rebaixamento de adutora na avenida Tronco, em Porto Alegre, é finalizado e abastecimento retoma aos poucos

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Ação teve início na segunda-feira, entre as ruas Dona Malvina e Dona Otília Foto: Luciano Lanes/PMPA Ação teve início na segunda-feira, entre as ruas Dona Malvina e Dona Otília. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O serviço de rebaixamento da adutora de água de 400 milímetros de diâmetro, necessário para avançar as obras da avenida Tronco, na Vila Cruzeiro do Sul, foi concluído por volta das 4h desta terça-feira (24), e o abastecimento deve normalizar ao longo do dia, especialmente nas partes mais altas.

Conforme o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), os bombeamentos estão sendo retomados aos poucos. É necessário que as canalizações encham para que a água chegue às moradias.

A ação teve início nessa segunda-feira (23) entre as ruas Dona Malvina e Dona Otília. Desde às 5h, conforme divulgado previamente, o abastecimento precisou ser interrompido para os bairros Aparício Borges, Belém Velho, Campo Novo, Cascata, Cavalhada, Cristal, Glória, Medianeira, Nonoai, Santa Tereza, Teresópolis e Vila Nova.

Aspecto da água

Após o serviço, a água poderá retornar turva ou não transparente devido ao arraste de micropartículas inertes e não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, ligue 156, opção 2.

