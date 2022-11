Esporte Rebeca Andrade conta sobre meta para 2023

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Ginasta contou que o foco agora é "a equipe do Brasil". (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

A ginasta brasileira Rebeca Andrade, de 23 anos, desembarcou na segunda-feira à noite no Rio de Janeiro, vinda de Liverpool, com duas medalhas do Mundial de Ginástica no pescoço. Ela já chegou declarando que o foco agora é “a equipe do Brasil” e que sua meta principal para o próximo ano será ajudar a seleção a se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris e ganhar uma inédita medalha no Mundial da Antuérpia, na Bélgica.

Na Inglaterra, a seleção brasileira feminina terminou em quarto lugar e não garantiu vaga para os Jogos de 2024. Outras nove vagas serão distribuídas na Bélgica.

“O foco total será na equipe. O que me motiva é a minha equipe. Poder treinar com as meninas e elevar o nosso nome na ginástica, não só individualmente, mas como equipe. Isso é algo que quero muito. Deixou de ser um desejo e um sonho e passou a ser um objetivo. Conquistei tudo o que eu queria, sou grata por tudo o que tenho, espero continuar realizando mas este será o objetivo agora”, disse Rebeca.

No Mundial, encerrado no último domingo, o Brasil teve a melhor campanha da história, com três medalhas: ouro no individual geral e bronze no solo com Rebeca e um bronze com Arthur Nory na barra fixa.

Até então, o Brasil havia conseguido duas medalhas. Em 2007, em Stuttgart (Alemanha), Diego Hypolito foi ouro no solo e Jade Barbosa, bronze no individual geral. Em 2014, em Nanning (China), teve a prata de Arthur Zanetti nas argolas e o bronze de Diego no solo. E em 2021, em Kitakyushu (Japão), Rebeca garantiu o ouro no salto e uma prata nas assimétricas.

Com dois pódios, Rebeca repetiu em Liverpool o número de medalhas que conquistou na Olimpíada de Tóquio e no Mundial de Kitakyushu, no ano passado. Poderia até ter aumentado a coleção. Cometeu um erro no segundo salto da classificatória que a tirou da final do aparelho em que é a atual campeã olímpica. Também sofreu quedas nas decisões das barras assimétricas e da trave. Por outro lado, Rebeca bateu o recorde de finais para uma brasileira, brigando por cinco medalhas.

Rebeca, que passou a ser “o alvo a ser batido”, uma vez que hoje é a ginasta mais completa do mundo, falou que nada vai tirar a sua concentração. Nem a expectativa dos outros, nem a cobiça das rivais. Ela comentou que, como não pode controlar a expectativa das pessoas, foca em si mesmo.

Coreografia

A partir de 2023, o solo de Rebeca vai ser embalado por um novo ritmo. Ela garante que ainda não sabe nada sobre a série que dará lugar ao icônico Baile de Favela, com funk de MC João e que ela estreou em 2019, na etapa de Stuttgart da Copa do Mundo. Segundo nova regra da Federação Internacional de Ginástica, as apresentações precisam ser mudadas de quatro em quatro anos.

​Rebeca contou que nos dois últimos ciclos olímpicos foi surpreendida por Rhony Ferreira, coreógrafo da seleção brasileira. Para os Jogos do Rio, em 2016, ele fez um mix de músicas da Beyoncé, sua artista favorita à época. Esclarece, porém, que mesmo assim pode dar palpites e até vetar a música, caso não goste. Explica que é preciso se identificar com o ritmo para que a apresentação seja perfeita.

Georgette Vidor, ex-coordenadora da seleção brasileira por seis anos e atual coordenadora de ginástica do Flamengo, disse que Rhony não terá tarefa fácil. Ao contrário. Brinca que ele arrumou um “problema seríssimo” e que terá de fazer pesquisa grande para encontrar nova música para Rebeca.

Ela lembrou ainda que a ginasta fará outras pequenas mudanças na série das assimétricas para melhor adequação ao novo código de pontuação. Uma saída mais difícil lhe dará maior nota de partida. Nos outros aparelhos, segundo ela, Rebeca já se enquadrou nas novas regras ou não precisou mexer.

“Rhony deverá ficar com a Rebeca, sozinhos no ginásio. Será um trabalho escondido. Todos querem saber como será a nova apresentação e tem de ser surpresa”, acredita Georgette, a responsável por levar o Flamengo ao lugar mais alto do pódio em todas as categorias no país, nos últimos dois anos.

