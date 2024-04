Rio Grande do Sul Receita da Sorte de abril distribuirá mais de R$ 700 mil em prêmios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

Neste mês, serão sorteados 2.603 prêmios instantâneos por dia

Em abril, o Receita da Sorte, parte do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), irá repassar R$ 720 mil distribuídos em 78 mil premiações, o que corresponde a 2.603 chances de ganhar por dia no Rio Grande do Sul. Os prêmios diários para o mês são os seguintes:

Três prêmios de R$ 500

100 prêmios de R$ 50

Mil prêmios de R$ 10

1,5 mil prêmios de R$ 5

O Receita da Sorte é uma modalidade de sorteio de prêmios diários do NFG. A premiação tem quatro anos de existência e foi criada pela Receita Estadual com o objetivo de distribuir valores em dinheiro todos os dias do ano para quem lembra de solicitar o CPF na nota. Os contribuintes só precisam ler o QR Code ou clicar na nota que fica disponível na carteira digital do aplicativo no mesmo dia da compra.

Assim que uma compra é concluída, o aplicativo envia uma notificação, caso estejam habilitados no dispositivo móvel os alertas da ferramenta. Acessando a seção do Receita da Sorte, a nota fica disponível, como se fosse uma espécie de carteira digital. Assim, basta clicar nela, no mesmo dia da compra, para concorrer, sem necessidade de fazer a leitura do QR Code. Caso os cidadãos sejam contemplados, a informação aparece na tela imediatamente.

Além da participação no sorteio do Receita da Sorte, a mesma nota fiscal acumula pontos que são convertidos em bilhetes para participar dos sorteios mensais do NFG, realizados na última quinta-feira de cada mês.

Como funciona

Cada ciclo do Receita da Sorte é aberto durante as 24 horas do dia, período no qual são gerados diferentes números, de forma aleatória, por meio de um sistema. Esses serão os números que serão contemplados.

Ao participar, cada consumidor gera uma combinação que envolve a soma de dígitos da nota fiscal, da data e hora da autorização, bem como do CPF. Para que a pessoa seja considerada vencedora, essa combinação deve ser a mesma de um dos números gerados pelo sistema. Quando não há vencedores, o valor é redistribuído em sorteios futuros.

Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo do NFG e escolher a opção Meus Prêmios. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do NFG, fazendo login e clicando também na aba Meus Prêmios.

Outros benefícios do NFG

A emissão do documento fiscal também acumula pontos para participar do Receita Certa, modalidade que distribui prêmio em dinheiro aos cidadãos quando houver incremento real da arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do setor varejista no trimestre de referência.

Outra vantagem é o desconto do Bom Cidadão para proprietários de veículos. Conforme o número de notas com CPF acumuladas no ano, é oferecido um desconto no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Atualmente, o programa NFG conta com 3,6 milhões de inscritos, mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,8 mil entidades indicadas.

