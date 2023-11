Rio Grande do Sul Receita da Sorte sorteia neste mês 30 prêmios instantâneos por dia para quem participa do programa Nota Fiscal Gaúcha

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Para concorrer, basta incluir o CPF na nota fiscal e realizar a leitura do QR Code do documento no aplicativo do NFG Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Para concorrer, basta incluir o CPF na nota fiscal e realizar a leitura do QR Code do documento no aplicativo do NFG. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Ao longo deste mês, o Receita da Sorte sorteia 30 prêmios instantâneos por dia para quem participa do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha). São dez prêmios diários de R$ 500 e 20 de R$ 50.

O Receita da Sorte é uma modalidade de sorteio de prêmios diários do NFG. Com quase quatro anos de existência, a premiação, criada pela Receita Estadual, distribui valores a partir da leitura do QR Code das notas fiscais com CPF.

Para concorrer, os inscritos no NFG devem incluir o CPF na nota fiscal de consumidor eletrônica na hora da compra e realizar, no mesmo dia, a leitura do QR Code do documento fiscal no aplicativo do NFG. Caso o consumidor seja contemplado, a informação aparece na tela do dispositivo móvel imediatamente.

Além da participação no sorteio do Receita da Sorte, a mesma nota fiscal de consumidor eletrônica com CPF acumula pontos que são convertidos em bilhetes para participar dos sorteios mensais do NFG, realizados na última quinta-feira de cada mês.

