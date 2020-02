Notas Capital Receita Federal arrecada R$ 7.529 milhões em janeiro no RS

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

A arrecadação federal na 10ª Região Fiscal (Rio Grande do Sul) totalizou no mês de janeiro um montante de R$ 7.529 milhões entre impostos e contribuições, representando 14,1% a mais em termos nominais do que o valor recolhido em janeiro/2019. Corrigido pelo IPCA, este percentual corresponde a uma redução real de 9,5%.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital

Deixe seu comentário