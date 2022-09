A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (30), o quinto e último lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2022, ano-base 2021, a 1.220.501 contribuintes, somando um total de R$ 1,9 bilhão. As consultas ao lote foram abertas no dia 23 de setembro.

Os quatro primeiros lotes do IRPF deste ano foram pagos em 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho e 31 de agosto para 17,3 milhões contribuintes.

O Fisco também liberou nesta sexta o dinheiro de restituições de lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram as contas com a Receita.

O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração do imposto. Se o crédito não for realizado – por exemplo, a conta informada na declaração foi desativada –, o dinheiro ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.