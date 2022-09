Geral Reconhecimento dos Estados Unidos virá ao candidato que vencer a eleição presidencial, diz embaixada americana no Brasil

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Imagem mostra a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. (Foto: Reprodução)

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou no último sábado (24) que o reconhecimento do país norte-americano ao resultado das eleições para presidente no Brasil virá a quem vencer o pleito, não de “uma negociação com qualquer candidato ou partido político”.

“O eventual reconhecimento dos EUA virá ao candidato que vencer a eleição presidencial como resultado da nossa determinação sobre a integridade do processo eleitoral liderado pelo TSE, e não de uma negociação com qualquer candidato ou partido político”, escreveu em uma rede social a embaixada americana.

A nota foi divulgada três dias após o chefe da embaixada dos EUA no Brasil, Douglas Koneff, se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato nas eleições presidenciais deste ano. Antes, Koneff já havia se reunido com os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

A embaixada dos EUA no Brasil também escreveu em uma rede social, no sábado, que a confiança que os Estados Unidos possuem nas eleições brasileiras “tem sido claramente reforçada por vários funcionários do alto escalão do governo dos EUA e permanece inalterada”.

2 de outubro

No dia 2 de outubro, eleitoras e eleitores vão às urnas para escolher novos representantes. Este ano, a votação é para deputada ou deputado federal; deputada ou deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal); senadora ou senador; governadora ou governador; e presidente da República.

Todo cidadão alfabetizado, nascido no país ou naturalizado, com idade entre 18 e 70 anos, é obrigado a votar no Brasil, conforme determinado pela Constituição Federal.

O voto é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos, para as pessoas com mais de 70 anos e para os analfabetos. Isso quer dizer que eles podem, mas não são obrigados por lei a votar.

Poderão votar jovens que completarem 16 anos até a data da eleição (2 de outubro), desde que tenham o título em situação regular.

Isso vale para todos: para votar, cidadãs e cidadãos devem estar com a situação regular na Justiça Eleitoral, ou seja, sem pendências que os impeçam de exercer o direito ao voto.

Para saber a situação do título e ver se está apto a votar é simples: basta conferir no site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. No Portal do TSE, é só clicar no menu “Situação eleitoral”, que fica logo abaixo do menu “Autoatendimento ao Eleitor”. A consulta é rápida e gratuita; basta colocar o CPF ou o nome completo ou o número do título.

Por não estarem com os direitos políticos suspensos, podem votar também os presos provisórios e jovens que cumprem medidas socioeducativas, desde que possuam inscrição eleitoral regular. Os presos provisórios são aqueles que estão sob custódia da Justiça, mas ainda não tiveram condenação definitiva. As informações são do portal de notícias G1 e do TSE.

