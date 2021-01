Mundo Recorde de mortes: os Estados Unidos registram mais de 4 mil óbitos por coronavírus em um único dia

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

O país já registra mais de 365 mil mortes por Covid-19 e 21,5 milhões de infectados Foto: Reprodução O país já registra mais de 365 mil mortes por Covid-19 e 21,5 milhões de infectados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram mais de 4 mil mortes por Covid-19 na quinta-feira (07), segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. Esse é o maior número já registrado por um país durante a pandemia de coronavírus. No total, foram verificados 4.085 óbitos e 274.703 casos nas últimas 24 horas.

O número de infectados só perde para o recorde de 301.858 casos registrados no sábado (02). País mais afetado pelo novo coronavírus no mundo, os EUA já têm mais de 365 mil mortes por Covid-19 e 21,5 milhões de infectados.

As contagens diárias de mortes nos Estados Unidos já são maiores do que as registradas durante a primeira onda da pandemia, entre março e abril de 2020, quando o país registrava, em média, 2 mil óbitos por dia.

