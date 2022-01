Rio Grande do Sul Redução das alíquotas de ICMS pode incrementar as vendas do comércio gaúcho, aponta FCDL-RS

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Presidente de Federação acredita que a redução das alíquotas terá reflexos positivos para o bolso dos gaúchos. Foto: Alex Rocha/PMPA

Após seis anos com alíquotas de ICMS elevadas, os gaúchos devem ter um alívio em seus orçamentos, com a redução de 17,5% para 17% da chamada alíquota modal e de 30% para 25% no imposto incidente sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações.

Um alívio que, na opinião do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch, é muito bem-vindo. “Desde janeiro de 2016 nós convivíamos com alíquotas que encareciam de modo geral os produtos no Rio Grande do Sul. Combustíveis, energia elétrica e telecomunicações estavam com preços muito fora da curva normal em função da alíquota de 30%. A redução do ICMS foi pauta constante da FCDL-RS ao longo deste período. Por isso, vemos com bons olhos a mudança”, avalia Koch.

Ele acredita que a redução das alíquotas terá reflexos positivos para o bolso dos gaúchos, tanto para os consumidores quanto para o empresariado de modo geral. O dirigente lembra que “durante os seis anos de alíquotas elevadas, o setor lojista foi afetado de forma muito forte, tendo em vista que tributos altos encarecem os produtos e retiram o poder de compra da população”.

“A expectativa é que o retorno das alíquotas de ICMS ao patamar de 2015 represente um incremento do consumo, ampliando as vendas do comércio e fomentando o círculo virtuoso da economia”.

