Reels do Instagram chega ao Facebook: 3 dicas para usar

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Salve os efeitos do Reels para usá-los no futuro com facilidade. (Foto: Reprodução)

O queridinho, e velho conhecido de quem usa o Instagram, o Reels, chegou no Facebook. É preciso que o usuário atualize o app para conseguir usar a função e compartilhar mais um tipo de conteúdo com seus amigos.

Assim como no Instagram, o vídeo tem 15, 30 ou 60 segundos de duração, tá? Deem uma olhadinha abaixo porque tem algumas dicas sobre como usar o Reels no Facebook para vocês.

Salve efeitos

Nunca sabemos quando vai surgir a oportunidade de usar um efeito, e como outros surgem de tempos em tempos, podemos ter dificuldade de encontrar eles novamente, né? Para salvar um efeito é bem fácil, dá uma olhada:

Toque no ícone “Efeitos”; Deslize para escolher um e toque em seu nome; Toque em “Salvar efeito”.

Eles sempre vão aparecer à esquerda do botão de gravar, gente. Super prático, né?

Legendas

Gente, e acessibilidade é fundamental, né? Durante a criação de qualquer conteúdo no Reels, você pode gerar legendas automáticas para seus vídeos com facilidade. O botão “Legendas” do Facebook, usa a inteligência artificial para reconhecer palavras no áudio do vídeo, daí ele começa a transcrever esse áudio criando legendas personalizáveis.

Veja como aproveitar: Após a gravação, ou upload de um vídeo, no Reels você será levado a parte de edição; No menu direito, é possível encontrar Legendas; Toque e espere a transcrição, em seguida toque em “Concluir”; Escolha onde quer que ela fique, além da fonte utilizada, e em seguida toque em “Avançar”.

Tela verde

Usar a Tela Verde, ou chroma, nunca foi tão fácil! O Reels no Facebook permite que você tenha a opção com dois ou três cliques e é bem legal para exercitar sua criatividade! Escolha uma das Cenas que já vem no Reels ou usem o Rolo da Câmera para escolherem uma imagem legal do seu celular.

Toque em “Tela Verde” no menu lateral; Escolha imagens do Facebook em “Cenas”; Redimensione fazendo movimento de pinça na tela; Se preferir, coloque uma imagem de seu celular tocando em “Rolo de Câmera”; Toque em concluir para gravar seu Reels.

Não se esqueçam de dar um toque pessoal ao seu Reels, tá? Eles criam conexão entre você e as pessoas! Agora vão aproveitar a novidade e conteúdos incríveis para seus amigos com o Reels no Facebook.

