Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Presidente eleito dos Estados Unidos deu a declaração em postagem no Truth Social Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (15) em publicação que um acordo de reféns foi alcançado entre Israel e Hamas, e que os reféns detidos pelo grupo seriam “libertados em breve”.

“TEMOS UM ACORDO PARA OS REFÉNS NO ORIENTE MÉDIO. SERÃO LIBERADOS EM BREVE. OBRIGADO!” Trump postou no Truth Social.

Entenda o conflito na Faixa de Gaza

Israel realiza intensos ataques aéreos na Faixa de Gaza desde o ano passado, após o Hamas ter invadido o país e matado 1.200 pessoas, segundo contagens israelenses. Além disso, o grupo radical mantém dezenas de reféns.

O Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu diversas vezes destruir as capacidades militares do Hamas e recuperar as pessoas detidas em Gaza.

Além da ofensiva aérea, o Exército de Israel faz incursões terrestres no território palestino. Isso fez com que grande parte da população de Gaza fosse deslocada. A ONU (Organização das Nações Unidas) e diversas instituições humanitárias alertaram para uma situação humanitária catastrófica na Faixa de Gaza, com falta de alimentos, medicamentos e disseminação de doenças.

A população israelense faz protestos constantes contra Netanyahu, acusando o premiê de falhar em fazer um acordo de cessar-fogo para os reféns sejam libertados.

