Colunistas Reflexões para 2025

Por Jocelin Azambuja | 31 de dezembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ao final de cada ano fazemos nossas reflexões, sobre o passado, presente e futuro. Essa reflexão acontece de forma natural, tem sido assim o pensamento humano ao longo dos tempos e nós não fugimos a isso.

Tivemos mais um ano duro, difícil, nos equilibrando entre a democracia e a ditadura, entre o bom e o ruim, entre a tristeza e a felicidade, entre a paz e a guerra, entre a injustiça e a justiça, entre ser e não ser.

São muitas reflexões sobre nossas vidas e relações. Enfim, essa é a nossa vida a que temos escolhido para viver.

A cada ano ficamos a olhar a humanidade com tristeza, as guerras, a intolerância, as atitudes do ser humano que nos chocam todos os dias. Pensamos que já vimos de tudo e aí nos damos conta que não, que sempre tem algo novo, alguma nova surpresa nos atinge. Mas, apesar de tudo, esse é o nosso mundo, é a nossa realidade e não podemos desistir dele.

Temos que pensar no novo ano com otimismo, com ideais de vida que nos ajudem a contribuir com o futuro de nossas famílias, de nossas comunidades, de nossos municípios, estados e país. Devemos lutar por uma educação que de fato que oportunize a todos jovens crescimento, uma educação que valorize a família e os ensinamentos em uma escola de todos para todos, com valores e princípios que orgulhem essas novas gerações. Essa, a meu ver, é a nossa única possibilidade de um verdadeiro futuro.

Mantenhamos a fé, a esperança de dias melhores, de um mundo menos belicoso, de lutar por um futuro para nossas crianças e jovens, pois eles merecem um amanhã mais fraterno, de luz e amor.

A decisão de coloca-los no mundo foi nossa, então temos a obrigação de continuar lutando, não desistir dos nossos princípios e ideais, para que tenham um futuro de fato.

Que venha 2025! Vamos esperá-lo com esperança, com fé e amor, acreditando que com a reflexão na comemoração do nascimento de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos dar seus exemplos de perdão, bondade e amor, possamos construir juntos, e inspirados em seus ensinamentos, esse mundo melhor que tanto sonhamos e desejamos em nossas vidas.

(Jocelin Azambuja – Advogado – www.jocelinazambuja.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2024-12-31