Colunistas Reflexões para 2025

Por Jocelin Azambuja | 20 de dezembro de 2024

Mantenhamos a fé, a esperança de dias melhores, de um mundo menos belicoso Foto: Divulgação Mantenhamos a fé, a esperança de dias melhores, de um mundo menos belicoso. (Foto: Banco de Dados) Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ao final de cada ano, fazemos nossas reflexões, sobre o passado, presente e futuro. Essas reflexões acontecem de forma natural, tem sido assim o pensamento humano ao longo dos tempos e nós não fugimos a isso.

Tivemos mais um ano duro, difícil, nos equilibrando entre a democracia e a ditadura, entre o bom e o ruim, entre a tristeza e a felicidade, entre a paz e a guerra, entre a injustiça e a justiça, entre ser e não ser.

São muitas reflexões sobre nossas vidas e relações. Enfim, essa é a nossa vida a que temos escolhido para viver. A cada ano, ficamos a olhar a humanidade com tristeza, as guerras, a intolerância, as atitudes do ser humano que nos chocam todos os dias. Pensamos que já vimos de tudo e, aí, nos damos conta que não, que sempre tem algo novo, alguma nova surpresa nos atinge. Mas, apesar de tudo, esse é o nosso mundo, é a nossa realidade e não podemos desistir dele.

Temos que pensar no novo ano com otimismo, com ideais de vida que nos ajudem a contribuir com o futuro de nossas famílias, de nossas comunidades, de nossos municípios, estados e país. Devemos lutar por uma educação que, de fato, oportunize a todos jovens crescimento, uma educação que valorize a família e os ensinamentos em uma escola de todos para todos, com valores e princípios que orgulhem essas novas gerações. Essa, a meu ver, é a nossa única possibilidade de um verdadeiro futuro.

Mantenhamos a fé, a esperança de dias melhores, de um mundo menos belicoso, de lutar por um futuro para nossas crianças e jovens, pois eles merecem um amanhã mais fraterno, de luz e amor.

A decisão de colocá-los no mundo foi nossa, então, temos a obrigação de continuar lutando, não desistir dos nossos princípios e ideais, para que tenham um futuro de fato.

Que venha 2025! Vamos esperá-lo com esperança, com fé e amor, acreditando que com a reflexão na comemoração do nascimento de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos dar seus exemplos de perdão, bondade e amor, possamos construir juntos, e inspirados em seus ensinamentos, esse mundo melhor que tanto sonhamos e desejamos em nossas vidas.

* Jocelin Azambuja, advogado

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

