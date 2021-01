Mundo Relembre onze funções lançadas pelo WhatsApp em 2020

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Lista traz 11 funções anunciadas pelo WhatsApp este ano; confira novidades. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp liberou algumas funções interessantes no aplicativo para Android e iPhone (iOS) em 2020. Alguns recursos, como o que permite ativar as configurações de modo escuro, por exemplo, já eram aguardadas para o ano. Além disso, funções muito pedidas por usuários do mensageiro também foram anunciadas e, entre elas, estão a possibilidade de pesquisar figurinhas por meio de palavras-chave e enviar mensagens que se autodestroem. Confira:

1) Modo escuro

O WhatsApp introduziu o tema escuro no aplicativo para Android e iPhone (iOS) este ano. O recurso já estava em fase de testes na versão experimental do aplicativo e foi liberada para todos os usuários da versão estável do mensageiro em março.

2) Adicionar a grupos usando QR Code

Em julho, o mensageiro anunciou os QR Codes na plataforma. O código, capaz de identificar usuários, permite adicionar contatos à lista do app sem a necessidade de ter que salvá-los manualmente na agenda do telefone. Os códigos pessoais são únicos e podem ser acessados a partir das configurações do app.

3) WhatsApp Pay

O WhatsApp Pay foi anunciado em 2020 e chegou a passar por uma fase de testes na Índia até ser lançado oficialmente em junho. O recurso permitiria que usuários realizassem transferências de dinheiro pela plataforma, além de efetuar pagamentos para empresas e lojas no WhatsApp Business. No entanto, o Banco Central suspendeu o serviço em julho e, até o momento, não há previsão do retorno da funcionalidade e nem se ela será, de fato, liberada pelo órgão regulador.

4) Limitar encaminhamento de mensagens

O WhatsApp tem anunciado uma série de recursos que visam frear a disseminação de notícias falsas na plataforma. Em abril, o mensageiro anunciou uma nova medida para limitar o encaminhamento de mensagens frequentemente compartilhadas. Desde então, as mensagens encaminhadas mais de cinco vezes — além de receberem um selo indicativo de seta dupla — estão limitadas para até um contato por vez.

5) Chamadas de vídeo com oito pessoas

O ano de 2020 foi marcado pelo aumento no número das chamadas de vídeo em todo o mundo. A partir das medidas de isolamento e distanciamento social, necessárias para frear o contágio da Covid-19, as videoconferências ficaram bastante populares tanto parar reunir amigos e familiares quanto para as reuniões no trabalho remoto.

6) Pesquisa de mensagens no Google

Em mais um esforço para combater a disseminação de notícias falsas na plataforma, o WhatsApp começou a liberar em agosto uma função que permite pesquisar no Google o conteúdo de mensagens muito encaminhadas.

7) Stickers animados

O WhatsApp também introduziu as figurinhas animadas neste ano. O recurso foi liberado no início de julho para testadores da versão beta do aplicativo e, na semana seguinte, foi oficialmente lançado para a versão estável do mensageiro.

8) Gerenciamento de armazenamento

Foi também em 2020 que o mensageiro anunciou uma função para liberar a memória do celular e gerenciar o armazenamento interno do dispositivo. O recurso estava em fase de testes desde o final de setembro, e foi liberado para a versão final do mensageiro no mês de novembro.

9) Busca de figurinhas e papéis de parede personalizados

Uma ferramenta aguardada por usuários do WhatsApp é a possibilidade de organizar o acervo de figurinhas do mensageiro. Em 2020, o WhatsApp deu alguns passos para que os pedidos dos usuários fossem realizados, e anunciou a pesquisa de adesivos no app.

10) Silenciar grupos para sempre

O WhatsApp também anunciou a possibilidade de silenciar os grupos do mensageiro para sempre. Ao selecionar o chat coletivo e tocar sobre o ícone para silenciar o grupo, as opções agora são de manter as notificações da conversa desativadas por oito horas, uma semana ou para sempre. A nova opção substitui a alternativa de desativar o chat por um ano.

11) Mensagens temporárias

O WhatsApp também passou a oferecer a função de mensagens temporárias. É possível ativar o recurso diretamente no chat, capaz de apagar as mensagens enviadas e recebidas automaticamente após sete dias. A função é útil principalmente para quem tem pouco espaço de armazenamento disponível do celular, já que, com a função ativa, as conversas não ficam salvas na memória interna do dispositivo.

