Grêmio Renato Portaluppi chama a torcida e diz: "Nosso objetivo é voltar para a primeira divisão"

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Ídolo disse que está muito feliz com o retorno. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com sua volta ao Grêmio, Renato Portaluppi, deixou um vídeo para a torcida, através das redes sociais do Tricolor. O novo comandante chamou a torcida para que já esteja apoiando o time contra o Vila Nova, na noite desta sexta-feira (2).

Renato não estará na casamata contra o Vila Nova, mas disse, no seu recado para torcida, que estará cuidando a partida diretamente do Rio de Janeiro. Convocou os gremistas e disse que o apoio da torcida é fundamental para a volta do Grêmio para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

“Estou convocando a torcida para que compareça a Arena. Incentive bastante nossos jogadores. Eu farei o jogo daqui do Rio de Janeiro. Segunda-feira estarei aí com vocês”, falou Renato.

Renato Portaluppi retorna ao comando técnico da equipe 504 dias depois de pedir demissão, em 14 de abril de 2021.

Ele foi convocado e atendeu! Agora é ele quem está convocando. ▶️🧞‍♂️ pic.twitter.com/ntLvxZLujB — Grêmio FBPA (@Gremio) September 2, 2022

