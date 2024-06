Notas Brasil Renegociação do Fies tem prazo prorrogado

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para estudantes renegociarem suas dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) — com descontos de até 99%. A princípio, a etapa terminaria em 31 de maio, mas foi adiada até 31 de agosto de 2024. O valor do abatimento depende do perfil socioeconômico do aluno e do período de atraso no pagamento.

2024-05-30