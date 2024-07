Mundo Republicanos trabalham para garantir segurança da convenção após atentado contra Trump

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

O reforço na segurança vem depois que Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato no sábado. Foto: Reprodução O reforço na segurança vem depois que Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato no sábado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente do Comitê Nacional Republicano, Michael Whatley, disse nesse domingo (14) que as autoridades estão trabalhando juntas para garantir a segurança na convenção do partido na cidade de Milwaukee, no Estado de Wisconsinque começa nesta segunda-feira (15). O reforço na segurança vem depois que Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato no sábado (13).

“Nós nos sentimos muito confortáveis por estarmos trabalhando com o Serviço Secreto, estamos trabalhando com 40 diferentes agências de aplicação da lei em termos de como será a segurança”, disse Whatley em uma entrevista no programa “Fox News Sunday”.

Os preparativos para convenção republicada já estavam sendo realizados em Milwaukee para um esquema de segurança que lidasse com milhares de manifestantes. Com uma marcha convocada para segunda-feira, a cidade havia solicitado apoio policial de Wisconsin e Chicago. O local principal da convenção é o Fiserv Forum, uma arena no centro da cidade. A convenção também terá eventos paralelos em outros dois pontos da cidade.

O ex-presidente Donald Trump confirmou que irá comparecer à Convenção Nacional Republicana que começa nesta segunda-feira em Milwaukee. Em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, Trump disse que considerou adiar a viagem em dois dias, mas que decidiu que não poderia “permitir que um atirador ou potencial assassino forçasse uma mudança na programação”. “Portanto, irei para Milwaukee, conforme programado, às 15h30, hoje”, completou o ex-presidente.

A mensagem de Trump vem horas depois de, ainda na noite de sábado (13), autoridades do Partido Republicano confirmarem a presença dele no evento.

“O presidente Trump está ansioso para se juntar a todos vocês em Milwaukee enquanto prosseguimos com nossa convenção para nomeá-lo para servir como o 47º presidente dos Estados Unidos”, afirmaram, em nota divulgada horas após o atentado.

Em uma declaração à imprensa neste domingo, o presidente Joe Biden afirmou que a segurança do evento será reforçada e que ordenou uma revisão dos protocolos para a convenção. Biden acrescentou que se empenhou em fornecer a Trump todos os recursos do Serviço Secreto que o ex-presidente e sua equipe solicitassem.

“Tenho sido consistente em minhas orientações ao Serviço Secreto para fornecer a ele todos os recursos, capacidades e medidas de proteção necessários para garantir sua segurança contínua”, disse o democrata.

Diante dos questionamentos sobre os protocolos adotados pelo Serviço Secreto no comício da Pensilvânia, em que um atirador disparou contra Trump e matou um homem que participava do evento, Biden afirmou que ordenou uma “revisão independente” sobre o ataque.

2024-07-14