Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Nico Williams e Oyarzabal marcaram os gols espanhóis. Foto: Reprodução/Twitter Eurocopa Os espanhóis levaram o quarto título da competição de sua história. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Twitter Eurocopa

A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 na tarde desse domingo (14) em Berlim, na Alemanha, e é a grande campeã da Eurocopa 2024. Nico Williams e Oyarzabal marcaram os gols espanhóis. Cole Palmer descontou para o English Team. Os espanhóis levaram o quarto título da competição de sua história.

No primeiro tempo, as equipes se estudaram e poucas chances foram criadas. Como esperado, a bola passou maior parte do primeiro tempo nos pés da Espanha, o que não significa que houve domínio ou agressividade por parte dos comandados de Luis de La Fuente. Com a partida truncada, somente uma finalização foi vista ao longo dos 45 minutos, em chegada de Phil Foden, da Inglaterra, que parou na defesa de Unai Simon. Na etapa final, a Espanha ainda perdeu Rodri, que sentiu a coxa no intervalo e foi substituído por Zubimendi.

Logo no primeiro lance do segundo tempo, os atacante espanhóis conseguiram executar o que tanto tentaram durante a primeira metade do jogo, porém não sem a ajuda do experiente lateral-direito Carvajal, que deu um toque de primeira para Yamal, com espaço para avançar pelo meio. O prodígio de 17 anos carrgou até a meia-lua e soltou dentro da área, onde Williams se encontrou com a bola e bateu de esquerda no canto esquerdo de Pickford para abrir o placar.

Gareth Southgate mexeu no “English Team” e colocou Cole Palmer em campo. O meia do Chelsea recebeu na entrada área de Bellingham e acertou um lindo chute chapado para empatar o confronto. A Espanha sentiu a Inglaterra crescer no jogo, mas o herói improvável Oyarzabal aproveitou assistência de Dani Olmo para garantir o tetracampeonato. Ainda foram necessários esforços defensivos frente à grande pressão colocada em prática pelos ingleses no minuto final. Após escanteio, Dani Olmo tirou de cabeça, em cima da linha, o que seria o gol de empate da Inglaterra. Suportada a ofensiva britânica, confirmado o título espanhol.

Ficha técnica

— Escalação da Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho Fernández), Laporte e Cucurella; Rodri (Zubimendi), Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal (Merino), Morata (Oyarzabal) e Nico Williams. Técnico: Luis de La Fuente.

— Escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stonees e Guéhi; Saka, Mainoo (Palmer), Rice, Bellingham, Foden (Toney) e Shaw; Harry Kane (Watkins); Técnico: Gareth Southgate.

— Arbitragem: François Letexier (FRA), Cyril Mugnier (FRA), Mehdi Rahmouni (FRA) e Szymon Marciniak (POL).

