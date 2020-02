Colunistas Retorno de Osmar Terra à Câmara foi articulado com Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 14 de fevereiro de 2020

Jair Bolsonaro diz que "nenhum ministro saiu por qualquer problema". (Foto: Wilson Dias/Agência Brasi)

O remanejamento do ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil para o Ministério da Cidadania levou em conta alguns fatores estratégicos e não foi interpretado por nenhum dos dois personagens envolvidos – Onyx Lorenzoni e Osmar Terra – como fritura. O presidente Jair Bolsonaro, na live desta quinta-feira, esclareceu este, dentre outros fatos da semana.

Missão na Câmara

O retorno do deputado federal Osmar Terra à Câmara dos Deputados será em grande estilo. O próprio presidente da República revela que há um diálogo prévio, pelo qual Terra terá uma tarefa especial de articulação na Câmara dos Deputados.

A explicação de Onyx

Onyx Lorenzoni explicou: “ali em 13 de novembro de 2018 o presidente me deu uma missão que nós concluímos agora, por decisão do presidente. O time Bolsonaro é humilde, é unido e é forte. E aqui não importa o número da camiseta. O presidente me entrega hoje uma nova missão, que eu vou cumprir com o mesmo zelo, com a mesma dedicação e com o mesmo empenho”.

Como Osmar Terra viu a mudança

Osmar Terra desejou sorte a Onyx e disse que estará “onde for mais importante” para o governo de Bolsonaro. “Eu estarei onde for mais importante para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro. Sou deputado no sexto mandato, com muito orgulho. Agradeço ter ajudado o Brasil e quero continuar ajudando onde estiver. Desejo sorte ao companheiro Onyx Lorenzoni.”

PCdoB acaba com gratuidade da carteira estudantil

Todo estudante voltará a pagar R$ 35 pela carteira do estudante. O PCdoB e a UNE (União Nacional dos Estudantes), que compartilham os dividendos, conseguiram pressionar o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, a não votar a Medida Provisória do presidente Jair Bolsonaro que estabelecia a gratuidade da identidade estudantil.

Agenda evangélica

O presidente Jair Bolsonaro confirmou sua presença, sábado à tarde, no aterro do Flamengo, no Show da Fé, com o missionário R.R. Soares.

