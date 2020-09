Geral Reynaldo Gianecchini fala de rejeição no amor e polêmica em beijo em novela: “despudor”

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Nos últimos dias, com a reprise das primeiras cenas de beijo entre Edu (Reynaldo Gianecchini) e Helena (Vera Fischer) na novela Laços de Família, a internet se incendiou. (Foto: Reprodução)

Cercado de expectativas e temores, como o bug do milênio e o fim do mundo, o ano 2000 inspirou profecias que acabaram não se realizando. Mas, para Reynaldo Gianecchini, definitivamente, foi um tempo de mudanças radicais. O rapaz de Birigui (SP), que tinha acabado de voltar ao Brasil após uma longa temporada modelando pelo mundo, decidiu se casar e se dedicar à carreira de ator. Mal sabia ele o que o esperava…

“Uma amiga foi se consultar com um pai de santo em Salvador, na época. Do nada, o sujeito me descreveu a ela, pedindo para eu ir lá. Pintou uma viagem a trabalho, e eu fui ao encontro do homem, que me disse: “Pedi para você vir aqui porque precisava alertá-lo. Esqueça essa vida que você tem agora. Vai acontecer uma virada que você não pode imaginar. Vejo muitos olhos em cima de você”. E me deu um banho de ervas, afirmando que seria muita energia vindo na minha direção. Eu não fazia a mínima ideia do que ele estava falando”, lembra.

Até hoje, duas décadas depois, aquele que viria a se tornar um dos maiores galãs da TV nacional se mostra admirado com os rumos que sua vida tomou, num curto espaço de tempo:

“Seis meses após essa previsão, eu estreei no Teatro Oficina, do Zé Celso (Martinez Corrêa, diretor). Mais seis meses, na TV, numa novela das nove, como protagonista de Manoel Carlos. Como se não bastasse, eu, que era alguém muito reservado, do interior, me tornei uma pessoa pública da noite para o dia. Tive que encarar a transformação e ficar superexposto. Acho que aquele primeiro ano foi o de maior assédio da minha vida. Afe, Maria! Minha história foi muito rápida, uma coisa de ‘Cinderelo‘.”

“Preciso dizer que é ousado, até para os tempos de hoje. É um tipo de beijo que você não vê muito na TV, discutível entre os puritanos. Tem gente que acha de mau gosto, tem quem se constranja… Eu entendo. Vai muito da falta de liberdade de quem está assistindo. Mas acho que o despudor passa uma verdade naquele casal”, opina ele, ponderando: “Ao mesmo tempo, não vejo nada demais. Mas olha como mexe com as pessoas…”.

Giane conta que não conversou com Vera, na época das gravações, como seriam os tais beijos, aparentemente nem um pouquinho técnicos: “A gente não combinou nada. Eu me pus no lugar desse garotão apaixonado pela mulher deslumbrantemente linda. Achei que esse rapaz faria isso, desse jeito (risos).”

De frente ora para o espelho, ora para a TV, ele confessa: o que enxerga hoje lhe agrada mais. “Eu me acho mais bonito e me gosto muito mais agora do que na época de Laços de família”.

A beleza rendeu a Giane o rótulo de galã. “Sempre senti que eu tinha que pagar um pedágio por ser bonito. Acho que, quanto mais velho eu ficar, mais vão reparar no meu trabalho. Eu também busco o belo, mas não o óbvio. E a verdade é que nunca me senti tão bonito quanto sempre falam. A fantasia da TV tem grande culpa nisso, porque antes de ficar famoso eu saía às ruas e ninguém ficava: ‘Nossa, que cara lindo!‘”, afirma Giane, entregando, pasmem!, que já foi muito rejeitado amorosamente: “Até porque, amada, esse pacote que eu virei é bem complexo de carregar. Poucas pessoas encaram o que eu represento, tudo o que vem comigo por ser uma pessoa pública. Acredite: é mais difícil do que fácil de acontecer.” As informações são do jornal Extra.

