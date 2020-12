Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul apresenta crescimento em indicadores do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico

24 de dezembro de 2020

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. (Foto: Agência Brasil)

Foram publicados nesta semana os números relativos ao Idese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) do Rio Grande do Sul. O estudo, realizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, por meio do Departamento de Economia e Estatística, apontou crescimento nos três blocos de indicadores (Educação, Renda e Saúde) nos anos de 2017 e 2018.

A série também foi recalculada para os anos de 2013 a 2016, trazendo melhorias na qualidade dos dados utilizados para o cálculo, segundo o governo. Comparado com o levantamento de 2016, o Estado teve um crescimento mais significativo na área da Educação. O indicador passou de 0,715 em 2016 para 0,736 em 2018, destacando-se a taxa de 87,6% das crianças de 4 e 5 anos matriculadas no ensino infantil e a melhoria no desempenho do Ensino Fundamental na Prova Brasil de 2017.

“Identificar os problemas e apontar caminhos para o RS. O Idese contribui para isso. Ter conhecimento de seus indicadores permite que se estabeleçam ações mais focadas, voltadas à melhoria das condições de vida da população”, disse o secretário de Planejamento, Claudio Gastal.

Em segundo lugar, ficou o item Renda, passando de 0,728 em 2016 para 0,740 em 2018, fazendo o Estado se aproximar do patamar do início da série, em 2013 (0,741) e recuperar as perdas econômicas verificadas entre 2014 e 2016. A Saúde ficou em terceiro, de 0,821 em 2016 para 0,825 em 2018, um patamar elevado de desenvolvimento sustentado, principalmente pela alta expectativa de vida dos gaúchos e os bons indicadores de saúde materno-infantil.

Na média dos indicadores de Educação, Renda e Saúde, o Rio Grande do Sul se mantém no patamar de desenvolvimento considerado médio, com um índice total de 0,767.

O Idese é um índice que tem por objetivo medir o grau de desenvolvimento dos municípios gaúchos, a partir de aspectos quantitativos e qualitativos quanto ao desenvolvimento nessas três áreas citadas.

