Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 58,7%. Foto: EBC

O Rio Grande do Sul registrou a morte de 20 pessoas em decorrência de complicações da covid e 1.055 novas infecções nesta sexta-feira (26). Com estes números, o Estado chega ao total de 36.054 mortes por coronavírus e 1.488.680 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Ainda conforme a Saúde do Rio Grande do Sul, do total de pessoas contaminadas, já se recuperaram da doença 1.447.919 (97% dos casos). Outras 4.606 (0%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 58,7% (1.891 pacientes em 3.221 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.488.680 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 113.486 pessoas no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os municípios de residência das vítimas do coronavírus:

– Barra do Ribeiro (homem, 79 anos);

– Barra do Ribeiro (homem, 42 anos);

– Capão da Canoa (homem, 75 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 58 anos);

– Caxias do Sul (homem, 75 anos);

– Erechim (homem, 70 anos);

– Gravataí (homem, 72 anos);

– Ijuí (mulher, 81 anos);

– Lagoa Vermelha (homem, 58 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 74 anos);

– Pelotas (homem, 63 anos);

– Pelotas (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Roque Gonzales (mulher,74 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 68 anos);

– Uruguaiana (mulher, 95 anos).

Vacinação em Canoas

O final de semana será de vacinação em Canoas. No sábado (27), as doses estarão disponíveis na Central de Vacinas e em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, com entrega de fichas até 16h45. No domingo (28), haverá dois pontos de vacinação na cidade: no Canoas Shopping e no Parkshopping, das 11h às 20h (fichas até 19h45).

Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Veja abaixo como vai funcionar a vacinação contra a covid, em Canoas.

Sábado (27) – da 8h às 17h com entrega de fichas até às 16h45:

– Primeira dose – a partir dos 12 anos.

– Segunda dose – AstraZeneca e Pfizer para quem fez a primeira dose até 02/10.

– Segunda dose – Coronavac para quem tomou a primeira dose até 30/10.

– Terceira dose – para quem fez a segunda dose até 27/06 e imunossuprimidos com a segunda dose até 30/10.

Central de Vacinas – Estação Canoas – Av. Guilherme Schell, nº 5670/1 – Centro

UBS Niterói – UBS Niterói – Rua Marechal Rondon, 132, Niterói

UBS Concoban – Rua Rodrigues Alves, 769, Niterói

UBS Rio Branco – Rua Edgar Fritz Müller, 83, Rio Branco

UBS Boa Saúde – Rua Boa Saúde, 1640, Rio Branco

UBS União – Rua São Borja, 395, Mathias Velho

UBS Harmonia – Rua Machado de Assis, 201, Harmonia

UBS Guajuviras – Av. 17 de Abril, 1991, Guajuviras

UBS Estância Velha – Rua São Mateus s/n°, Estância Velha

Domingo (28) – das 11h às 20h com entrega de fichas até 19h45:

– Primeira dose – a partir dos 12 anos.

– Segunda dose – AstraZeneca e Pfizer para quem fez a primeira dose até 03/10.

– Segunda dose – Coronavac para quem tomou a primeira dose até 31/10.

– Terceira dose – para quem fez a segunda dose até 28/06 e imunossuprimidos com a segunda dose até 31/10.

Canoas ParkShopping – Av. Farroupilha, 4545, Mal. Rondon.

Canoas Shopping – Av. Guilherme Schell, 6750, Centro.

