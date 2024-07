Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul cria grupo de trabalho com entidades e protetores da causa animal

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Coordenador do conselho, vice-governador Gabriel Souza detalhou as medidas que estão sendo adotadas Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG Coordenador do conselho, vice-governador Gabriel Souza detalhou as medidas que estão sendo adotadas - Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Para seguir avançando nas políticas de manejo de animais após as enchentes no Rio Grande do Sul, o governo do Estado reuniu, na manhã desta quarta-feira (10), no CAC (Centro Administrativo de Contingência), representantes de entidades e protetores da causa animal.

O encontro em Porto Alegre integra a programação da Câmara Temática do Meio Ambiente, no âmbito do Conselho do Plano Rio Grande. Como proposição, foi criado um grupo de trabalho para discutir iniciativas pelos animais.

O vice-governador e coordenador do conselho, Gabriel Souza, detalhou as medidas que estão sendo adotadas pelo Estado. “Temos uma série de ações pelos animais resgatados, incluindo castração e microchipagem em parceria com o Ministério Público e as universidades UFRGS, Feevale, UniRitter e Ulbra. Também estamos trabalhando no credenciamento de clínicas veterinárias para ampliar o programa”, disse.

“Com o grupo de trabalho, queremos ouvir as demandas de quem está atuando diretamente nos abrigos, para oferecermos as melhores alternativas visando garantir o cuidado e o bem-estar dos animais.”

Também foram discutidas medidas como abrigamento e lar temporário. Além disso, as equipes do Estado estão organizando campanhas de adoção de cães e gatos. Na primeira edição, em junho, mais de 200 animais foram encaminhados para novos lares.

“No próximo final de semana, em 13 e 14 de julho, teremos uma nova feira de adoção no Parque da Redenção, em Porto Alegre, pois entendemos que essa é a melhor maneira de cuidar dos resgatados: destinando-os para novas famílias”, afirmou o secretário-adjunto de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli.

2024-07-10