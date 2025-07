Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é o Estado com a menor taxa de roubos de celulares

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











No ano passado, 28 de 100 mil gaúchos foram vítimas desse tipo de crime. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No ano passado, 28 de 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul perderam o celular em ocorrência de roubo, ou seja, quando o proprietário tem o aparelho subtratído por meio de ameça ou agressão). Trata-se da menor taxa nacional para esse tipo de crime, de acordo com o mais recente Anuário Brasileiro da Segurança Pública, além de uma queda de 11,5% em relação a 2023.

Já no que se refere ao furto (situação em que a vítima só percebe a perda depois que o objeto é levado, por exemplo), foram 106,2 casos por 100 mil habitantes. Tal proporação foi segunda menor dentre todos os Estados. Também houve queda nesse indicador: -14,2% em comparação ao ano anterior (sexta maior redução nacional).

Se somados os registros de ambas as modalidades, foram 134 incidentes a cada 100 mil – taxa na qual o Rio Grande do Sul também ocupa o penúltimo lugar. A queda foi de 13,7% no paralelo com as ocorrências de 2023.

O documento também pontua que o Rio Grande do Sul registrou em 2024 a segunda maior baixa na quantidade de celulares furtados (-19,8%), e a terceira maior queda de aparelhos roubados (-35,2%). Foram 9.687 roubos (contra 14.931 no ano anterior) e 12.939 furtos (ante 16.131 no ano anterior).

Investimento contínuo em segurança

De acordo com o governo gaúcho, tanto a retração anual quanto os números abaixo da maioria das demais Unidades da Federação (mesmo sendo o mais populoso, com quase 11 milhões de habitantes) decorrem de investimentos realizados na área da segurança pública. Menciona, por exemplo, o recente acréscimo de 539 soldados e 70 viaturas para a Brigada Militar (BM).

Na cerimônia de formatura, sexta-feiraq passada (25), o governador Eduardo Leite ressaltou que, ao longo de seus dois mandatos, o Rio Grande do Sul deixou de perder efetivo e passou a incorporá-lo com regularidade:

“Nunca se colocou tanto esforço para incorporar novos efetivos. Estamos formando 539 hoje e, entre outubro e novembro, mais de 350 novos soldados se juntarão às fileiras da BM. E temos concursos em andamento que continuarão essa reposição em 2025”.

No dia 23 de maio, o chefe do Executivo gaúcho já havia entregue outras 280 viaturas e diversos equipamentos para as forças de segurança do Estado, marcando um dos maiores investimentos recentes em segurança pública: R$ 140 milhões em bens e tecnologias que permitem aos agentes de segurança uma atuação ainda mais eficaz no combate à criminalidade.

Dentre os itens, estão veículos, helicóptero, botes, armamentos, sistemas antidrone e escudos balísticos. Também foi assinado o termo de cooperação para a construção da “Cidade da Polícia” em Passo Fundo (Região Norte do Estado), complexo que abrigará as novas sedes locais das Delegacias da Polícia Civil.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rio-grande-do-sul-e-o-estado-com-menor-taxa-de-roubos-de-celulares/

Rio Grande do Sul é o Estado com a menor taxa de roubos de celulares

2025-07-29