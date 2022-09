Saúde Rio Grande do Sul já tem 122 casos de varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Outras 357 suspeitas de contágio permanecem sob investigação pela Secretaria Estadual da Saúde. (Foto: Reprodução)

A divulgação de dois novos testes positivos na última sexta-feira (9) ampliou para 122 o número de casos confirmados de varíola dos macacos (monkeypox) em quase três meses de presença da doença no Rio Grande do Sul. Outras 357 suspeitas de contágio permanecem sob investigação pela Secretaria Estadual da Saúde, segundo o último boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde.

Os boletins epidemiológicos são publicados diariamente (com pausa nos fins de semana). Não há detalhamento relativo ao perfil dos pacientes.

Em Porto Alegre, o total de casos da doença chegou a 61, seguido por Canoas, com 11. As ocorrências estão distribuídas em 28 municípios gaúchos.

Monkeypox

– O que é? A monkeypox é uma doença causada pelo vírus monkeypox.

– Sintomas principais: Erupção cutânea (lesões, bolhas, crostas) em diferentes formas. Podem afetar todo o corpo, incluindo rosto, palmas e plantas e órgãos genitais.

– Outros sintomas frequentes: Febre, dor de cabeça, inchaço dos gânglios linfáticos, dor nas costas, dores musculares e falta de energia. Todas as pessoas que forem expostas ao vírus podem se infectar e desenvolver a doença, independentemente de idade, sexo ou outras características.

– Como é transmitida? A monkeypox é transmitida principalmente por meio de contato direto ou indireto com gotículas respiratórias (saliva, muco nasal), mas principalmente através do contato com lesões de pele de pessoas com monkeypox ou com objetos e superfícies contaminadas. O período de transmissão da doença se encerra quando as crostas das lesões desaparecem.

