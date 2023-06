Geral Rio Grande do Sul registra 11 mortes em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado

17 de junho de 2023

Passagem do ciclone deixou 2.330 desabrigados e 602 desalojados no Estado. (Foto: Reprodução)

Até a noite desse sábado (17), o Rio Grande do Sul registrou ao menos 11 mortes em decorrência do ciclone extratropical que passou pelo Estado entre a quinta-feira (15) e a sexta-feira (16). A Defesa Civil gaúcha também informou que 15 pessoas continuavam desaparecidas. No total, 41 municípios foram atendidos, com registro de 2.330 desabrigados e 602 desalojados, segundo o último boletim divulgado pelo governo.

Conforme a Subchefia Estadual de Proteção e Defesa Civil do RS, foram registradas três mortes em Maquiné, duas em São Leopoldo, uma em Novo Hamburgo, uma em Caraá, uma em Bom Princípio, uma em São Sebastião do Caí, uma em Esteio e uma em Gravataí.

O governo gaúcho informou que trata como prioridade o atendimento das pessoas em situação de risco. “Para tanto, foi instalado um Grupo de Ações Coordenadas envolvendo diversas forças. Estão sendo empregados todos os recursos humanos e materiais das Defesas Civis estadual e municipais, da Secretaria da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar, além de outros órgãos do Estado e dos municípios. A Secretaria de Assistência Social se agregou ao grupo para concentrar os pedidos de ajuda humanitária dos municípios”, informou o Palácio Piratini.

Na manhã desse sábado, uma comitiva formada pelo governador Eduardo Leite, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, vistoriou regiões que foram fortemente atingidas pelo ciclone extratropical.

De helicóptero, Leite e os ministros, mais os secretários nacionais de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e de Assistência Social, André Quintão, e o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, sobrevoaram os municípios de Caraá, Maquiné e São Leopoldo.

Em Caraá, um dos locais mais atingidos, a comitiva visitou desabrigados que estão instalados em um centro de tradições gaúchas (CTG) do município. Leite afirmou ao prefeito Magdiel Silva que o governo prestará o apoio necessário para que equipes técnicas do município elaborem planos de trabalho para captação de recursos para apoiar os desabrigados, restabelecer acessos e ajudar a reconstruir estruturas, assim como nos outros municípios afetados.

“A situação de Caraá nos consterna profundamente. É fundamental que possamos, de maneira integrada, mapear rapidamente as principais áreas atingidas e identificar as pessoas que precisam de apoio”, detalhou o governador.

A última parada do grupo foi em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O município sofreu com o forte volume de chuvas, que chegou a mais de 240 milímetros em 18 horas. Na chegada, o governador e os ministros passaram pelo Ginásio Municipal Celso Morbach, onde quase 300 pessoas se abrigaram e recebem assistência. Entre eles Rodrigo Machado dos Santos, sua esposa, Jaqueline Farias, e os cinco filhos. Na quinta-feira (15), com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar, eles abandonaram a casa onde vivem no bairro Campinas, mesmo local onde um homem morreu eletrocutado.

O ministro Góes disse que o governo federal está mobilizado para oferecer ajuda humanitária e, concomitantemente, o restabelecimento das condições das famílias, seguido da reconstrução das estruturas com recursos liberados conforme forem concluídos os planos de trabalho.

“Estamos aqui para prestar toda a solidariedade e unir as forças da Defesa Civil nacional com as coordenações estadual e municipais para traçarmos os planos de trabalho. Os planos feitos em conjunto entre Estado, município e União serão reconhecidos e sumariamente aprovados para agilizar recursos”, afirmou.

Por meio de suas redes sociais, o governador Eduardo Leite afirmou: “Orientei que seja realizada uma reunião nesta segunda-feira entre os órgãos de Defesa Civil e prefeituras para discutir os planos de trabalho no socorro às vítimas e rescaldo dos danos da tragédia. Também na segunda-feira, reunirei o nosso time de secretários para alinhamento das ações do governo daqui por diante. Irei a Brasília nesta semana para intensificar as articulações por apoio aos municípios junto ao governo federal”.

Segundo boletim da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, “neste domingo (18), a alta pressão atua sobre o Rio Grande do Sul e favorece o tempo firme com sol entre poucas nuvens. Devido à intensificação de uma massa de ar frio, as temperaturas no começo do dia ficarão ainda mais baixas em comparação ao dia anterior e há chance de geada em áreas da Campanha, Sul e Serra gaúcha. Durante a tarde, as máximas sobem pouco. Na segunda-feira (19), o tempo se mantém firme na maioria das regiões, mas a partir da noite, a chuva deve retornar à região Oeste, por conta da influência de uma área de baixa pressão. A tendência é as pancadas de chuva se espalhem pelas áreas da metade Sul na terça-feira (20)”.

