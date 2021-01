Rio Grande do Sul Estado tem 4.198 novos casos de coronavírus e mais 74 mortes por Covid

O Rio Grande do Sul registrou 4.198 novos casos de coronavírus e mais 74 mortes, informou nesta quinta-feira (21) a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos é de 520.313 e o de óbitos, 10.196. Os recuperados são 493.447, representando 95% dos casos.

Porto Alegre registrou 13 novos óbitos, totalizando 2.048 entre 77.924 casos registrados, sendo 736 novos. Depois da Capital, o próximo município com o maior número de mortes diárias foi São Leopoldo, com cinco novos óbitos. Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santa Maria tiveram três óbitos cada. Canoas, Passo Fundo, Alvorada, Bento Gonçalves, Viamão, São Borja, Santana do Livramento, Estância Velha e Lagoa Vermelha tiveram dois óbitos cada.

Outros municípios registraram um óbito cada. Foram eles: Pelotas, Gravataí, Rio Grande, Uruguaiana, Gramado, Farroupilha, Marau, Parobé, Bagé, Carazinho, Guaporé, Taquari, Tapejara, Veranópolis, São Luiz Gonzaga, São Marcos, Soledade, Candelária, Dom Pedrito, Arroio Grande, Nonoai, Tapera, Encruzilhada do Sul, Barra do Ribeiro, Barão, Mato Castelhano, Boa Vista do Sul, Bossoroca e Ipiranga do Sul.

Óbitos por gênero e idade em cada município:

Alvorada (mulher, 59 anos e homem, 63 anos);

Arroio Grande (homem, 85 anos);

Bagé (homem, 62 anos);

Barão (mulher, 77 anos);

Barra do Ribeiro (mulher, 90 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 70 anos e mulher, 93 anos);

Boa Vista do Sul (mulher, 79 anos);

Bossoroca (homem, 66 anos);

Candelária (mulher, 83 anos);

Canoas (mulher, 86 anos e homem, 81 anos);

Carazinho (homem, 76 anos);

Caxias do Sul (homens, 74 anos, 70 e 48 anos;

Dom Pedrito (mulher, 62 anos);

Encruzilhada do Sul (mulher, 79 anos);

Estância Velha (homem, 74 anos e mulher, 61 anos);

Farroupilha (mulher, 81 anos);

Gramado (mulher, 85 anos);

Gravataí (homem, 83 anos);

Guaporé (mulher, 75 anos);

Ipiranga do Sul (mulher, 56 anos);

Lagoa Vermelha (homens, 76 anos e 70 anos);

Marau (homem, 69 anos);

Mato Castelhano (homem, 76 anos);

Nonoai (mulher, 73 anos);

Novo Hamburgo (homem, 82 anos, mulheres, 70 e 84 anos);

Parobé (homem, 77 anos);

Passo Fundo (mulher, 73 anos e homem, 65 anos);

Pelotas (homem, 83 anos);

Porto Alegre (homens, 52 anos, 85 anos, 65 anos, 67 anos, 62 anos, 71 anos, 78 anos, 61 anos, 88 anos; mulheres 63 anos, 67 anos, 80 anos, 73 anos);

Rio Grande (mulher, 66 anos);

Santa Maria (homens, 71, 80 e 93 anos);

Santana do Livramento (mulheres, 89 e 75 anos);

São Borja (homens, 53 e 70 anos);

São Leopoldo (mulheres, 73, 68, 67, 79 e 71 anos);

São Luiz Gonzaga (mulher, 62 anos);

São Marcos (homem, 64 anos);

Soledade (homem, 81 anos);

Tapejara (mulher, 91 anos e homem, 88 anos);

Taquari (homem, 76 anos);

Uruguaiana (mulher, 69 anos);

Veranópolis (homem, 61 anos);

Viamão (mulheres, 56 e 97 anos). Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 15

Ajuricaba – 1

Alecrim – 2

Alvorada – 95

Ametista do Sul – 1

Anta Gorda – 1

Antônio Prado – 8

Araricá – 1

Aratiba – 3

Arroio do Meio – 7 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 21, 2021

