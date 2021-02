Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 888 novos casos da Covid-19 e mais 46 óbitos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (1º) 888 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 46 óbitos, informou a SES (Secretaria da Saúde). O total de casos confirmados é de 548.062 e o de óbitos, 10.715. O número de recuperados é de 525.131 (96% dos casos).

A atualização teve ainda 108 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado. Entre os óbitos divulgados, um ocorreu dia 15 de agosto de 2020, os demais entre os dias 17 de janeiro e 1º de fevereiro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 81);

Alvorada (homem, 77);

Bagé (homem, 50);

Bagé (homem, 85);

Barra do Quaraí (mulher, 35);

Barra Funda (homem, 61);

Caçapava do Sul (homem, 80);

Caxias do Sul (homem, 68);

Caxias do Sul (homem, 72);

Frederico Westphalen (mulher, 74);

Frederico Westphalen (mulher, 69);

Gravataí (mulher, 63);

Ibiraiaras (homem, 86);

Igrejinha (homem, 95);

Novo Hamburgo (mulher, 82);

Novo Hamburgo (mulher, 84);

Novo Hamburgo (homem, 56);

Passo Fundo (homem, 69);

Passo Fundo (homem, 77);

Porto Alegre (homem, 81);

Redentora (mulher, 71);

Redentora (mulher, 37);

Rio Grande (mulher, 46);

Rio Grande (mulher, 71);

Rio Pardo (homem, 66);

Roca Sales (mulher, 79);

Sananduva (mulher, 88);

Santa Maria (homem, 83);

Santa Maria (homem, 89);

Santa Maria (mulher, 86);

Santo Antônio do Planalto (homem, 88);

São Gabriel (mulher, 79);

São Marcos (mulher, 89);

São Miguel das Missões (mulher, 69);

São Sepé (homem, 67);

Sapiranga (mulher, 67);

Taquara (homem, 94);

Teutônia (mulher, 83);

Tio Hugo (homem, 86);

Torres (homem, 64);

Três de Maio (homem, 70);

Uruguaiana (mulher, 78);

Vera Cruz (homem, 56);

Viamão (mulher, 64);

Vila Flores (homem, 82);

Vista Gaúcha (homem, 72).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Ajuricaba – 3

Alvorada – 15

Arroio do Tigre – 3

Arroio dos Ratos – 1

Bagé – 2

Balneário Pinhal – 1

Barra do Ribeiro – 2

Boa Vista do Incra – 1 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 1, 2021

Vacinas entregues

A Secretaria da Saúde distribuiu nesta segunda-feira (1º) 224,2 mil doses da vacina contra a Covid-19 CoronaVac ainda estavam em estoque na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos em Porto Alegre, às Coordenadorias Regionais de Saúde. Destas doses, 170,8 mil são referentes à segunda aplicação dos grupos prioritários da primeira fase da campanha de vacinação. Os 53,4 mil frascos restantes são das vacinas recebidas pelo Instituto Butantan no último dia 25, e serão utilizadas para ajustes das estimativas da população nos grupos de risco.

Do total de vacinas, 170,8 mil são para segunda aplicação e 53,4 mil serão utilizadas para a aplicação da primeira dose em pessoas ainda não imunizadas. O objetivo é que, com esse quantitativo, todos os municípios atinjam 100% de vacinação dos grupos prioritários de indígenas aldeados, população de 60 anos ou mais institucionalizada e pessoas portadoras de deficiência institucionalizadas. As demais doses serão destinadas para garantir a continuidade da imunização da primeira dose dos profissionais de saúde de linha de frente e demais profissionais da saúde. Dessa forma, todos municípios receberam, pelo menos, 66% das doses previstas para essa população.

A logística de distribuição foi a mesma utilizada nas outras duas distribuições, com apoio aéreo e terrestre. O Rio Grande do Sul recebeu, até agora, um total de 511,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

