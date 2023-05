Polícia Rio Grande do Sul registra reduções históricas de feminicídios e latrocínios em abril

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Em abril, os indicadores de latrocínio diminuíram 50% no Estado em relação ao mesmo mês de 2022 Foto: Agência Brasil Em abril, os indicadores de latrocínio diminuíram 50% no Estado em relação ao mesmo mês de 2022. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O mês de abril registrou quedas históricas nos indicadores de feminicídios, latrocínios, roubos de veículos e abigeatos no Rio Grande do Sul, conforme dados divulgados nesta terça-feira (9) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública.

Os indicadores de feminicídio tiveram o menor número da série histórica para abril no Estado, igualando a marca de 2012, quando o crime passou a ser computado. No período, foram registrados cinco casos, contra dez no mesmo mês de 2022, totalizando uma queda de 50%. No acumulado de janeiro a abril, a redução foi de 23,7%. No primeiro quadrimestre, foram 29 ocorrências, contra 38 no mesmo período do ano passado.

Em abril, os indicadores de latrocínio também diminuíram 50% no Estado. No mês passado, foram registradas quatro ocorrências, contra oito em abril de 2022. Já no quadrimestre, o índice chegou à menor taxa desde o começo da série histórica, em 2002. Além disso, pela primeira vez, Porto Alegre fechou um mês de abril sem ocorrências desse tipo de crime.

Homicídios

Em Porto Alegre, o mês de abril teve o melhor resultado relativo aos homicídios desde 2010. Foram 24 vítimas no quarto mês de 2023, contra 26 em igual período de 2022, totalizando uma queda de 7,7%. No quadrimestre, a queda foi de 7,5%, segundo melhor resultado para o acumulado da série histórica.

No RS, abril fechou com 14 vítimas de homicídios a mais em comparação ao mesmo período do ano passado, uma alta de 11,4%.

Roubos de veículos

Em abril, o Rio Grande do Sul computou 322 roubos de veículos, registrando a maior queda desde o início da série histórica, iniciada em 2002. Já em relação a abril de 2022, quando ocorreram 334 casos, a queda foi de 3,6%. Esse foi o mês de abril com o menor número de roubos de veículos dos últimos 22 anos.

Assim como no Estado, Porto Alegre também seguiu a tendência de queda, fechando o último mês com o menor indicador da série histórica para o período. Foram 124 ocorrências, contra 127 em 2022, totalizando uma diminuição de 2,4%. Já no acumulado de janeiro a abril, houve uma redução de 7,1% no Estado em comparação com o primeiro quadrimestre de 2022.

Abigeatos

Em abril, também houve o menor registro de crimes de abigeato no RS desde o início da série histórica, em 2010. No meio rural, foram computados 246 casos no mês passado, contra 391 em igual período de 2022, resultando em uma queda de 37%. Já no quadrimestre, foi observada uma retração de 21% em comparação com o ano passado.

Roubos ao transporte coletivo

O registro de ocorrências de roubos ao transporte coletivo finalizou com mais um índice histórico no acumulado de janeiro a abril. Foram 153 casos em 2023, queda de 34,9% na comparação aos 235 casos de 2022. Somente em abril, foram 29 ocorrências, contra 45 igual período de 2022, uma redução de 35,6%.

Bancos

Em abril, foram registradas quatro ocorrências bancárias, incluindo roubos e furtos, o que representa uma queda de 20% em relação ao mesmo mês de 2022.

Secretário da Segurança

“A redução dos indicadores é fruto de uma série de ações adotadas pelo governo, que passam pelo aumento de efetivo até os investimentos realizados em tecnologia, equipamentos e infraestrutura. Vamos seguir atuando sempre de forma integrada no combate à criminalidade para garantir um aumento da sensação de segurança entre os gaúchos”, disse o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron.

