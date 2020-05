Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem quase 2.200 casos confirmados de coronavírus em 169 municípios

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Rio Grande do Sul tem 2.129 casos confirmados de coronavírus em 168 municípios, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (07) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Porto Alegre concentra a maioria dos casos no Estado, com 480 ocorrências e 17 mortes. A Covid-19 já provocou 90 óbitos no Rio Grande do Sul.

Os dados atualizados sobre a doença no Estado podem ser conferidos em http://ti.saude.rs.gov.br/covid19.

