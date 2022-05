Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ultrapassa 2,4 milhões de contaminados pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Ainda com base na atualização da SES, foram reportadas mais 18 mortes em decorrência da enfermidade Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

Com mais 6.543 novos casos confirmados nesta terça-feira (24), o Rio Grande do Sul alcançou a marca de 2.402.141 contaminados pelo coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com a SES (Secretaria Estadual da Saúde), desse total, 97% dos que contraíram a doença conseguiram se recuperar, enquanto 1% – o equivalente a 23,5 mil pessoas – segue em acompanhamento médico.

Ainda com base na atualização da SES, foram reportadas mais 18 mortes em decorrência da enfermidade. Assim, o Estado atingiu 39.460 óbitos desde o início da pandemia. A mortalidade do vírus em cidades gaúchas é de 346,8 a cada 100 mil habitantes e a letalidade aparente permanece em 1,6% desde o último domingo.

A ocupação das UTIs (unidades de terapia intensiva) segue em estabilidade no Rio Grande do Sul, com taxa de 70,8%. Atualmente, segundo a SES, havia no início da tarde 1.767 pacientes ocupando as 2.495 vagas disponíveis para pacientes em estado grave no Rio Grande do Sul.

