Senador Heinze entra com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

O parlamentar (foto) acusa o magistrado de crime de responsabilidade em razão de declarações sobre as Forças Armadas Foto: Divulgação O parlamentar (foto) acusa o magistrado de crime de responsabilidade em razão de declarações sobre as Forças Armadas (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) apresentou nesta terça-feira (24) um pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal). O parlamentar acusa o magistrado de crime de responsabilidade em razão de declarações sobre as Forças Armadas.

Barroso afirmou que as Forças Armadas “estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral brasileiro e tentar desacreditá-lo”. As afirmações ocorreram após os militares enviarem uma série de questionamentos sobre o sistema eletrônico de votação. Também foram enviadas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) uma série de sugestões.

Para o senador, Barroso extrapolou as funções constitucionais. “De um ministro da Suprema Corte esperamos manifestações nos autos, baseadas em provocações no contexto de um processo judicial, não manifestações políticas e menos ainda declarações levianas. Precisamos que o processo seja aberto até para que todos entendam que não cabe ao judiciário politizar com opiniões pessoais midiatizadas”, justificou Heinze. O senador também criticou o que ele chama de “politização do Judiciário”. O ministro Barroso ainda não se manifestou sobre o pedido.

