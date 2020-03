A madrugada desta quarta-feira (25) foi a mais fria de 2020 até agora no Rio de Janeiro. A temperatura mínima registrou 16°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mais baixa até então ocorreu no dia 23 de janeiro, ainda durante o verão: 16,2°C, no Alto da Boa Vista, Zona Norte da cidade.