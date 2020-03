Notas Brasil Cidade de São Paulo tira mais de 7 mil ônibus das ruas

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Treze dias após o início das atividades da Prefeitura de São Paulo buscando a redução do uso de transporte público e as medidas de quarentena da população da capital devido ao coronavírus, a queda a demanda por ônibus na cidade de São Paulo atingiu 75% na terça-feira (24). Com a queda na demanda, a Prefeitura irá tirar das ruas 7 mil ônibus por dia.

