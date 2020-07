Geral Rivaldo faz elogios a Neymar dizendo: “Decidiu focar em jogar futebol”

O ex-atleta também apontou que Neymar ainda tem chances de ser eleito o melhor jogador do mundo. (Foto: Divulgação/PSG)

O ex-jogador Rivaldo avaliou o momento atual de Neymar, que no mês de agosto tenta conquistar a Liga dos Campeões com o PSG (Paris Saint-Germain), título que seria inédito para o clube francês. Em entrevista ao site Betfair, Rivaldo fez elogios ao craque brasileiro, destacando uma mudança de postura. O ex-atleta também apontou que Neymar ainda tem chances de ser eleito o melhor jogador do mundo.

“O Neymar vem sendo muito elogiado nos últimos meses por sua postura profissional que o tem colocado longe de polêmicas e conflitos com outros jogadores, e eu acho que tudo tem o seu tempo. Sinceramente, não creio que isso seja fruto da sua idade ou de um amadurecimento súbito, simplesmente considero que ele decidiu focar em jogar futebol e deixar tudo o resto para trás”, disse Rivaldo.

“A carreira do Neymar tem sido muito rápida e ele já tem 28 anos, então talvez tenha sentido que precisa se concentrar para voltar a ser aquele jogador espetacular que facilmente poderá ganhar uma Bola de Ouro, na verdade diria até duas ou três”, completou.

Rivaldo também reconheceu os elementos que levam um jogador a desviar o foco do futebol. No entanto, ele se diz feliz com o comportamento do camisa 10 do PSG.

“Não é fácil para um jogador focar exclusivamente em sua carreira quando há tanta fama e dinheiro girando em seu redor. No entanto, ele parece estar muito mais controlado agora e sendo apenas notícia dentro de campo, algo que me deixa muito feliz”, explicou.

Por fim, Rivaldo destacou sua torcida para que Neymar conquiste uma Bola de Ouro: “Eu sou um grande admirador do seu jogo e sempre torço para que ele possa ser eleito o melhor do mundo um dia. Acredito que isso pode acontecer naturalmente se ele mantiver essa sua atitude daqui em diante, pois está no caminho certo”.

Melhores dribladores

Karim Benzema anda mostrando seus talentos de “influenciador” no Youtube. Com cerca de 220 mil inscritos, o seu canal tem uma série em que o atacante do Real Madrid responde perguntas de seus fãs. No último episódio, que foi ao ar na terça-feira (28), o francês foi curto sobre os cinco melhores dribladores do mundo. “Neymar e paro de contar”, respondeu.

O atacante do PSG não é o único brasileiro mencionado por Benzema no vídeo. Sobre jogadores com quem gostaria de ter jogado, respondeu: “É fácil. Ronaldo Nazário e Zidane (seu treinador em Madrid)”.

Não tendo jogado com Ronaldo no Real, Benzema menciona Kaká entre os melhores com quem já atuou: “É complicado. Joguei com jogadores como Cristiano, Kaká, agora Ramos… Mas não posso eleger um”.

Sergio Ramos também é citado como o melhor defensor que Benzema já enfrentou, ao lado de Raphael Varane, adversários do francês, especialmente, nos treinamentos do Real. As informações são da Gazeta Esportiva e da ESPN.

