Agro Rodeio Bonito lidera ranking de abates de suínos pelo terceiro ano consecutivo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

O município de Rodeio Bonito, localizado no Norte do Estado, ocupa pelo terceiro ano consecutivo o primeiro lugar no ranking de abates do Rio Grande do Sul, com o número de 240.831 suínos abatidos em 2019. Apesar de seguir líder, houve uma redução de 9,7% no número de animais abatidos em comparação com 2018. Já se comparado com 2017, foram 13,16% suínos a menos. Em segundo lugar no ranking, segue Palmitinho, com 213.058 suínos abatidos, cerca de 1,6% a mais do que no ano anterior e 5,04% em relação aos números de 2017.

O levantamento, divulgado pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul – ACSURS, conta com dados de 320 municípios fornecidos pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – Seapdr, Seção de Epidemiologia e Estatística (SEE) por meio das Guias de Trânsito Animal (GTA).

O documento também informa o peso médio de abate, que foi de 93,63 quilos, e a produção de carne suína no Rio Grande do Sul, que fechou o ano em 793.622 toneladas. As informações foram repassadas pelo Fundo Estadual de Sanidade Animal – Fundesa.

Os dez maiores

Seguindo o ranking dos maiores municípios abatedores de suínos estão Rondinha (3º lugar – 191.284), Nova Candelária (4º lugar – 189.117), Boa Vista do Buricá (5º lugar- 178.129), Três Passos (6º lugar – 170.965), Santo Cristo (7º lugar- 167.837), Aratiba (8º lugar – 149.283), Camargo (9º lugar – 149.176) e Pinheirinho do Vale (10º lugar – 133.865).

Geral

Na soma geral, foram abatidos 9.391.244 suínos no RS em 2019. Em 2018, esse número foi de 9.246.224, ou seja, um aumento de 1,5% de um ano para o outro.

Produtores Independentes

Dos 9 milhões de suínos produzidos no RS em 2019, estima-se que 1.463.234 animais são procedentes de granjas de produtores independentes. Desta produção, 402.757 suínos são vendidos para fora do Estado.

Vendas Interestaduais

Durante o ano de 2019, foram enviados do Rio Grande do Sul para outros Estados para abate, engorda, recria, reprodução e\ou terminação a quantia de 1.074.807 suínos. A maior parte deles, ou seja, 67%, foi para Santa Catarina, seguido de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Mato Grosso.

Nestas vendas, 93,88% dos suínos vão para abate; 3,17% vão para engorda; 0,02% vão para recria; 0,39% vão para reprodução e 2,54% vão para Terminação.

Vale do Taquari está à frente entre as regiões

O Vale do Taquari é a região com o maior número de suínos abatidos. Com 37 municípios constantes na lista, a região abateu 19,18% dos suínos do Estado, totalizando 1.801.176 animais.

A Fronteira Noroeste ocupa o segundo lugar, com 13,08% dos suínos abatidos, o total de 1.228.131 animais. Em terceiro lugar, está a região do Médio Alto Uruguai com 12,66%, onde foram abatidos 1.188.562 suínos.

Em seguida, está a região Norte com 9,27% dos animais abatidos, totalizando com 870.243, e Celeiro com 8,65%, um total de 811.974 suínos.

