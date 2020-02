Agro Área técnica do RS está pronta para a retirada da vacina contra a aftosa

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação/Governo do Brasil

Com a perspectiva de pedido de suspensão da vacina contra a aftosa junto ao Ministério da Agricultura, por parte do governo gaúcho, a área técnica da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural segue trabalhando para manter o Serviço Veterinário Oficial pronto para o atendimento de todas as exigências. Durante a auditoria do Mapa, em setembro do ano passado, o trabalho técnico foi minuciosamente avaliado.

Com o ajuste de alguns pontos solicitados pelo Mapa em andamento, conforme a chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Rosane Collares, há segurança para o atendimento das demandas. “O Serviço Veterinário Oficial está em permanente treinamento, muitas inspetorias foram revitalizadas, com recursos do Fundesa e a condição geral de atuação é completamente diferente do que havia em 2000”, garante Rosane. Além disso, na auditoria, o Rio Grande do Sul obteve nota 4 de 5 em capacidade de detecção precoce e notificação imediata e capacidade de atendimento de suspeitas e atuação em emergências.

Conforme o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, o que falta agora é uma decisão política, pois tecnicamente o estado, diante de tudo o que foi apresentado com embasamento técnico, está em alinhamento com a diretriz da tomada de decisão para a retirada da vacina. “Essa possibilidade acena positivamente para os setores exportadores de proteína animal, pois permite o acesso a mercados diferenciados e que remuneram melhor.”

