Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Um dos trechos liberados é na ERS-122, entre os km 103 e 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. (Foto: Reprodução)

As rodovias do Bloco 3, no Vale do Caí e na Serra, administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) estão com diversos pontos liberados ao tráfego.

São eles:

* ERS-122, entre os km 103 e 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Trânsito em “pare e siga”.

* ERS-122, dos km 0 ao 39, entre Portão a São Vendelino

* ERS-446, dos km 0 ao 14, entre Carlos Barbosa e São Vendelino

* RSC-287, dos km 0 ao 21, entre Montenegro e São Leopoldo

* ERS-240, dos km 0 ao 33, entre Montenegro e São Leopoldo

A concessionária alerta que o tempo de deslocamento nos trechos liberados é maior em função de pontos em sistema de “pare e siga”, estreitamento de pista e desvios. É preciso paciência dos motoristas, cuidado redobrado e respeito à sinalização.

Pontos que permanecem com bloqueio total:

* ERS-122, entre os km 39 e 51, de Nova Milano (Farroupilha) a São Vendelino, devido à queda de barreiras e rompimento de pista.

* ERS-122, entre os km 103 e 115, de Antônio Prado a Flores da Cunha, devido a desmoronamento e deslizamento de pedras. O trânsito no local está autorizado somente para veículos emergenciais, das 8h às 18h.

Linhas para o litoral

Como as enchentes que assolam o RS provocaram a interrupção de várias linhas de transporte rodoviário de passageiros que chegam e saem da Capital gaúcha, a partir desta quinta (9), linhas especiais de ônibus intermunicipais começam a operar de Porto Alegre em direção ao Litoral Norte, para Osório e Capão da Canoa. Essas duas cidades funcionarão como centros de partida para outras localidades.

Como só é possível sair de Porto Alegre para o Litoral Norte, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em acordo com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), autorizou a realização de viagens especiais, que utilizarão a ERS-040 para chegar até Osório.

O embarque e o desembarque de passageiros serão feitos exclusivamente no Terminal Antônio de Carvalho, também conhecido como Terminal da Agronomia, no bairro Agronomia, na Capital.

A empresa de transportes Unesul já está habilitada para fazer as viagens especiais para Osório, Capão da Canoa e Torres, com dois horários no sentido Capital e dois no sentido Litoral. Os bilhetes podem ser adquiridos pela internet, no site da empresa, ou diretamente no Terminal da Agronomia, antes do embarque.

Horários

* 11h e 16h: de Porto Alegre a Capão da Canoa, semidireto, frequência diária, via ERS-040 – Morro Alto;

* 11h e 16h, de Capão da Canoa a Porto Alegre, semidireto, frequência diária, via Morro Alto – ERS-040.

Destinos diretos

* Osório

* Capão da Canoa

Conexão em Osório

* Tramandaí

* Imbé

* Mariluz

* Santa Terezinha

* Rainha do Mar

* Xangri-Lá

* Terra de Areia

* Três Cachoeiras

* Vila São João

* Torres

— Embarque: Terminal Agronomia, Avenida Bento Gonçalves, Agronomia.

