Colunistas Rodrigo Lorenzoni vê bancada estadual do PL excluída das decisões do partido

Por Flavio Pereira | 26 de março de 2025

Líder da bancada estadual do PL, o deputado Rodrigo Lorenzoni vai procurar o presidente nacional Valdemar Costa Neto, para debater rumos do partido no estado. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Líder da bancada estadual do PL, o deputado Rodrigo Lorenzoni esclareceu ontem que “a reunião de alinhamento entre as bancadas na terça-feira, não foi deliberativa, ocorreu sem pauta, ou deliberação. Foram apresentadas algumas teses e ideias”, negando que tenha se deliberado sobre a indicação de candidatos ao governo do Estado ou ao Senado. Ele anunciou que a bancada estadual vai procurar o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto para revisar os rumos do partido no estado.

Segundo o líder do PL, “está muito claro para nós da bancada estadual, e foi construindo um entendimento com os federais, que nós temos dois nomes como os principais nomes para representar o partido nas eleições majoritárias, que são o líder da oposição, deputado Zucco e o ministro Onyx, e consideramos ainda a pretensão legitima do deputado Cherini de ser candidato ao Senado. Estes são pontos de convergência”.

Líder do PL defende processo de construção do diálogo para alianças

Rodrigo Lorenzoni defende a construção de um processo de construção, de diálogo, unindo partidos como o PP, o Republicanos, o Novo, o Podemos e o União Brasil. E, sugere, “o projeto tem que começar pelas ideias e não pelos nomes.” Ele deixa claro que “a bancada estadual recebeu com surpresa essa nota de que o partido deliberou pela indicação do Zucco, porque isso não foi deliberado”, garante o líder do PL, que participou da reunião. Comentou ainda que “ontem mesmo numa live, o presidente Jair Bolsonaro que é o nosso maior líder, disse que o Zucco é candidato ao Senado. Então, como que o partido vai lançar o Zucco candidato ao governo? Com isso a gente passa um sinal trocado para a base partidária, para os outros partidos, e isso dificulta o processe de construção.”

Bancada estadual do PL vai procurar o presidente nacional, Valdemar Costa Neto

O líder da bancada estadual do PL revela que “nosso bloco estadual está muito preocupado com o processo de condução. Enxergamos um processo comandado de forma centralizadora, de forma autoritária e impositiva dentro do partido. Ou seja,os deputados estaduais hoje estão absolutamente à margem do processo, e se quisermos montar um projeto conjunto de união da direita, nós precisamos dar o exemplo dentro de casa, e hoje a gente não encontra esse eco dentro do partido.”

Por esta razão, anuncia, a bancada estadual do PL vai pedir uma audiência ao presidente nacional do partido em Brasília, Valdemar Costa Neto, “para que possamos conversar sobre as nossas preocupações, sobre os rumos do partido no estado. A interlocução local na nossa opinião, não tem sido suficiente para dar tranquilidade e equilíbrio para o partido. Isso superado, para que possamos estar unidos em torno das candidaturas do Zucco, do Onyx, ou daqueles que forem representar o PL.” Rodrigo garante que “a crítica está em relação à condução pouco estratégica e democrática do projeto.”

Nota – Projetos de Cooperação para a COP30

A propósito de notícias indicando supostas irregularidades em contratos ligados ao evento CO30, tema aqui tratado em algumas oportunidades, esta coluna recebeu da Casa Civil da Presidência da República, a seguinte nota:

“Diante das recentes informações veiculadas na imprensa sobre os contratos firmados para a realização da COP30, a Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil da Presidência da República esclarece que a preparação e realização do evento envolvem desafios logísticos e operacionais de grande magnitude, exigindo contratações que garantam a infraestrutura e os serviços necessários para um evento global dessa relevância. Nesse contexto, foram firmados dois projetos de cooperação com a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), com respaldo legal no Decreto nº 11.941/2024.

Os projetos seguem padrões internacionais e estão em conformidade com a legislação brasileira, incluindo os princípios da transparência e da prestação de contas. A escolha da OEI baseou-se em sua experiência na realização de eventos internacionais e na gestão de projetos de cooperação. Todos os recursos são rigorosamente monitorados pela Secretaria Extraordinária para a COP30.

O projeto de cooperação nº 1/2024 é destinado ao planejamento da COP30, e o projeto de cooperação nº 2/2024 é destinado à montagem da estrutura do evento, incluindo as áreas da Blue Zone (onde ocorrem as negociações oficiais) e Green Zone (espaço destinado à participação da sociedade civil), além de serviços essenciais como mobiliário, iluminação, logística, segurança, tecnologia da informação, etc.

Todos os processos de contratação estão abertos ao Tribunal de Contas da União (TCU) e quaisquer recomendações do órgão serão integralmente atendidas. Modelos semelhantes foram adotados em eventos internacionais realizados pelo Brasil, como a Rio+20 e a Cúpula do G20. A realização da COP30 em Belém coloca o Brasil em posição de liderança no debate climático global, reforçando o compromisso do país com a agenda ambiental e com a transparência na execução dos recursos públicos. A Secretaria Extraordinária para a COP30 segue comprometida com a prestação de contas e a responsabilidade na condução deste evento de relevância histórica.”

* Instagram: @flaviorrpereira

2025-03-26