Economia Rombo nas contas externas mais que dobra em 2024 e atinge R$ 56 bilhões, maior valor desde 2019

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Contas externas do Brasil registraram um déficit de US$ 55,9 bilhões em 2024. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As contas externas do Brasil registraram um déficit de US$ 55,9 bilhões em 2024, o equivalente a 2,55% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nessa sexta-feira (24).

O valor mais que dobrou em relação a 2023, quando o déficit foi de US$ 24,516 bilhões. Além disso, trata-se do maior rombo desde 2019, quando o saldo foi negativo em US$ 65 bilhões. Em dezembro do ano passado, o saldo foi negativo em US$ 9 bilhões.

As contas externas, chamadas de transações correntes, incluem as contas da balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais – por exemplo, o recebimento de dólares que brasileiros que trabalham no exterior mandam para os seus parentes e o que estrangeiros que trabalham no Brasil mandam para seus parentes nos seus países.

Em 2024, a balança comercial teve superávit de US$ 66,218 bilhões, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 49,707 bilhões, enquanto a conta de renda primária ficou negativa em US$ 75,403 bilhões. A conta financeira teve déficit de US$ 80,916 bilhões.

Alta da demanda

O chefe-adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse que o déficit nas contas externas é o reflexo da alta da demanda por bens e serviços. Isso significa que o País importou mais e enviou mais dinheiro para fora do que recebeu do exterior.

Baldini explicou que pesou nesta conta a elevação do déficit em transações correntes. “De modo geral, o que motivou essa diferença foi o aumento da demanda por bens e serviços do exterior, e ele pode ser visto na balança comercial e na conta de serviços. Na balança comercial, que é normalmente superavitária e continuou sendo, o que vimos foi uma redução do saldo do superávit”, destacou.

Ele disse que o déficit na conta de serviços em 2024 é o maior desde 2014 e foi puxado pela rubrica de transportes. No ano passado, o déficit da conta de serviços foi de US$ 49,7 bilhões, que representou um aumento de 24,7% em relação ao déficit acumulado em 2023, que havia sido de US$ 39,9 bilhões.

“Nós vemos que a rubrica de transportes foi a que mais contribuiu, em termos absolutos, para o déficit acumulado em 2024. O déficit nessa rubrica foi de US$ 15,1 bilhões e teve um crescimento de 18,8% em relação a 2023. Em seguida, o aluguel de equipamentos, que foi deficitário em US$ 10,9 bilhões, os serviços de propriedade intelectual, com um déficit de US$ 8,7 bilhões, e as viagens internacionais, com um saldo deficitário de US$ 7,5 bilhões”, citou.

Baldini destacou, dentro dos componentes de investimento estrangeiro no Brasil, os reinvestimentos de lucros no País. “No resultado acumulado de 2024, sobressaíram os ingressos ativos ao reinvestimento de lucros no Brasil. Somaram US$ 33,2 bilhões e foram 57% maiores do que em 2023″, explicou.

Ao comentar as taxas de rolagem, que fecharam 2024 em 106%, Baldini destacou o desempenho das empresas brasileiras na captação de recursos. “Esses porcentuais alcançados no ano mostram que as empresas brasileiras, de forma geral, continuaram com bom acesso à captação de recursos no mercado internacional”, disse. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/rombo-nas-contas-externas-mais-que-dobra-em-2024-e-atinge-r-56-bi-maior-valor-desde-2019/

Rombo nas contas externas mais que dobra em 2024 e atinge R$ 56 bilhões, maior valor desde 2019

2025-01-24