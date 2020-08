O pintor Romero Britto se manifestou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra uma mulher quebrando uma de suas peças em Miami, nos Estados Unidos.

No comunicado, Britto afirma que o vídeo foi gravado em 2017. “Fui vítima de uma pessoa que foi a uma das minhas galerias e quebrou uma arte que havia ganhado. Uma peça pesada de porcelana que ao quebrar em pedaços poderia causar danos a mim. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento”, disse em nota.

O vídeo foi publicado no TikTok de Faye Pindell, assistente da galeria do artista, e teve mais de 19 milhões de views. A imagem foi compartilhada em diversas outras plataformas. Em um segundo vídeo publicado na rede social, Faye explica um pouco sobre o incidente.

De acordo com seu relato, a mulher que aparece no vídeo comanda um restaurante próximo à loja de Britto e quebrou a porcelana durante um meet & greet realizado pelo artista. Segundo ela, aparentemente Romero esteve no restaurante e foi rude e desrespeitoso com um funcionário.

“Você foi ao meu restaurante, reservou uma mesa para vinte pessoas para tomar café da manhã a um preço de 8 dólares, que é barato, e ainda pediu desconto”, diz a mulher, dona do restaurante espanhol também localizado na Lincoln Road em Miami.

“Você humilhou a minha equipe, pediu para abaixar a música, pediu para que eles não falassem”, continuou.

Em nota, Romero informou que não admite desrespeito e “jamais teve a intenção de desrespeitar alguém. A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade e de julgar sem analisar fatos”.

No site de Romero Britto, a peça em tamanho original, parecida com a que foi quebrada, é vendida a US$ 4.800 (cerca de R$ 25,9 mil). Já a versão em miniatura custa US$ 360 (cerca de R$ 1,9 mil reais).