Futebol Ronaldinho aparece em vídeo com a camisa do Cruzmaltino e torcedores “brincam”: “Comprou o Vasco?”

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho apareceu em um vídeo com a camisa do Vasco, na última quarta-feira (26), convocando a torcida para uma novidade anunciada nas redes sociais do clube.

“Alô, torcida do Vascão! Se liga aí, que mais tarde tem novidade nas redes sociais do Gigante da Colina”, disse o Bruxo no vídeo.

O ex-atleta será parte de um acordo do clube com seu novo patrocinador, a marca de energéticos Vrauu. A nova parceria incluirá um espaço na camisa da equipe, além de ações de marketing ao longo do ano.

Nestas ações, Ronaldinho Gaúcho, embaixador da marca, será garoto propaganda especial. O acordo valerá por dois anos.

Vale lembrar que, quando era jogador, Ronaldinho esteve próximo de assinar com o Vasco no final da carreira. Em junho de 2015, Eurico Miranda chegou a anunciar que o atleta estava ‘90% certo’ no clube.

Pouco depois, porém, o Bruxo deu um “drible” no Cruzmaltino e foi parar no rival Fluminense, onde teve passagem curta de nove jogos e nenhum gol antes de encerrar sua carreira.

Motivo de brincadeira

O que era para ser ação do novo patrocinador, não demorou para virar motivo de brincadeira entre os torcedores que começaram a comentar sobre uma possível venda do Vasco para o Bruxo. Veja alguns comentários.

“Comprou o Vasco pra tirar onda com o fenômeno”, escreveu um internauta.

“Ronaldinho é o novo jogador presidente do Vasco! O jogador comprou o time por 5 reais e jogará de graça devido a crise financeira do clube”, disse outro.

“Comprou o Vasco por 3 coxinhas e uma cola de 2L”, comentou mais um.

A marca de bebidas energéticas será estampada nas camisas das equipes profissional (barra-costas) e Sub-20 (barra-frente), além disso a Vrauu recebe a designação de “Energético Oficial do Vasco da Gama” e estará presente em ações da VascoTV e nas mídias sociais do clube. A empresa já firmou parcerias no futebol com o Real Betis, da Espanha; e o SL Benfica, em Portugal.

Toda a linha dos produtos da marca Vrauu Energy Drink é fabricada na Áustria. Um país de referência, com know-how na produção de bebidas energéticas. Possui quatro sabores: Original, Sugarfree, Tropical e Melância, todos à base de taurina, cafeína e vitaminas essenciais para a saúde. O sabor e a energia tornam o seu consumo adequado em todos os momentos do dia. Os produtos Vrauu estarão à disposição dos consumidores brasileiros a partir de fevereiro. As informações são do site Lance, da ESPN e do Vasco.

