Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Ronaldinho e o irmão foram presos com passaportes falsos Foto: Reprodução/Facebook/MP Paraguai Ronaldinho e o irmão foram presos com passaportes falsos. (Foto: Reprodução/Facebook/MP Paraguai) Foto: Reprodução/Facebook/MP Paraguai

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, 39 anos, e o seu irmão Roberto de Assis, 49, chegaram algemados para prestar depoimento em uma audiência na manhã deste sábado (07) no Palácio da Justiça, em Assunção, no Paraguai.

O ex-atleta cobriu as algemas com um pano. O objeto ficou visível nos punhos de Assis. Ronaldinho passou a noite em uma cela com o irmão e outras duas pessoas: um ex-deputado e o ex-presidente da Associação Paraguaia de Futebol Ramón González.

Ronaldinho e Assis deixaram a Agrupácion Especializada da Policia Nacional para comparecer a uma audiência com a juíza Clara Ruiz Diaz, que vai decidir se os irmãos permanecerão em prisão preventiva enquanto a investigação pelo uso de documentos falsos é realizada ou se serão aplicadas medidas alternativas.

Segundo o Ministério Público do Paraguai, eles entraram no país na quarta-feira (04) portando passaportes e cédulas de identidades paraguaios falsos. Os números dos documentos apreendidos pertencem a outras pessoas, que estão detidas.

